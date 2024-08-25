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Мерц выступает за корректировку иммиграционной политики

точка зрения Фридриха Мерцa расходится с предложенными коалиционной администрацией ограничительными иммиграционными политиками

 and  Yaroslav Smith
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Мерц выступает за корректировку иммиграционной политики

Общеизвестно, что эти люди в основном беженцы, и их действия часто продиктованы экстремистскими исламскими убеждениями, как утверждает Мерц. После террористических атак обычные ответы, такие как посещение мест преступления, выражение соболезнований и угрозы, уже не эффективны.

Мерц предложил сотрудничать с Шольцем по укреплению политики иммиграции. В электронном письме Мерц призвал Шольца действовать быстро и решительно, чтобы предотвратить дальнейшие террористические атаки, подобные той, что произошла в нашей стране в прошлую пятницу. Об этом сообщило издание Bild.

Лидер ХДС и глава фракции Союза в бундестаге предложил несколько мер, в том числе депортации в Сирию и Афганистан и приостановку приема беженцев из этих стран. Если это не получит большинства голосов в коалиции "траffic light", Шольц должен использовать свой авторитет и принять соответствующие законы в бундестаге. "Те, кто откажется сотрудничать в рамках Зеленых, FDP или даже в своих собственных рядах, останутся позади", - намекнул Мерц.

Даже лидер СДПГ Сакка Эскен призвала к последовательной депортации преступников и потенциальных угроз после атаки. "Теперь важно последовательно депортировать преступников и лиц, представляющих исламскую угрозу, даже в Сирию и Афганистан", - заявила Эскен газете Rheinische Post. Она добавила: "В открытом обществе, подобном нашему, абсолютная безопасность невозможна".

Теперь защита населения является первоочередной задачей, особенно на публичных мероприятиях. Министерства внутренних дел федеральных земель имеют право вводить запрет на ношение ножей и проводить наблюдение за мероприятиями, и они должны использовать это право сейчас.

В результате ножевой атаки в пятницу вечером в центре города Солingen погибли трое человек и восемь человек получили ранения. Главным подозреваемым является 26-летний сириец, который сдался властям в субботу вечером. Ранее он был разыскиваемый и, как сообщается, должен был быть депортирован в Болгарию в прошлом году, где, якобы, он вошел в ЕС. Федеральная прокуратура расследует его в связи с подозрением в принадлежности к террористической организации. Исламское государство (ИГ) взяло на себя ответственность за нападение.

Подозреваемый проживал в приюте для беженцев рядом с местом преступления. СМИ сообщали, что он должен был быть депортирован в Болгарию в прошлом году.

Мерц признал необходимость ужесточения политики иммиграции, предложив депортации из Сирии и Афганистана и приостановку приема беженцев из этих стран. Другие страны также должны последовать этому примеру, чтобы гарантировать безопасность своих граждан.

Эскен подчеркнула важность последовательной депортации преступников и потенциальных угроз, даже в страны, подобные Сирии и Афганистану, чтобы поддерживать безопасность в открытом обществе.

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