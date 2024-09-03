- Мерц выражает обеспокоенность по поводу стратегий VW: Германия считается недостаточно конкурентоспособной

Глава ХДС Фридрих Мерц считает усилившиеся меры Volkswagen по сокращению затрат экономическим сигналом тревоги для немецкого правительства. "Германия больше не конкурентоспособна", - с сожалением сказал Мерц на встрече ХДС в Оснабрюке. Существует риск, что Volkswagen ошибается в своей однобокой ставке на электромобили.

Мерц указал, что значительная часть немецкой промышленности больше не конкурентоспособна. Это не только автомобилестроение, но и химическая и машиностроительная отрасли испытывают трудности. В основном это вызвано политической средой, считает Мерц.

По словам Мерца, совет директоров Volkswagen считает компанию "случаем для перезапуска". "Это четко показывает, где мы как нация", - заявил Мерц. "Это не временная проблема из-за глобального рынка".

Ранее Volkswagen объявил, что его основной бренд VW в рамках мер по сокращению затрат не исключает закрытия предприятий и сокращения рабочих мест по operational reasons.

Немецкое автомобилестроение, в том числе производство автомобилей, является одной из отраслей, которые Мерц упомянул как испытывающие трудности с конкурентоспособностью. Проблемы, с которыми сталкивается Volkswagen в своей ставке на электромобили, подчеркивают необходимость диверсификации стратегий отраслей.

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