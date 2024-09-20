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Мерц считает, что коалиция с BSW в Тюрингии или Саксонии крайне маловероятна.

Нетривильно угадать их мыслительный процесс.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута
Мерц считает невозможным создать коалицию с БСВ в Тюрингии или Саксонии
Мерц считает невозможным создать коалицию с БСВ в Тюрингии или Саксонии

Мерц считает, что коалиция с BSW в Тюрингии или Саксонии крайне маловероятна.

Лидер ХДС Фридрих Мерц считает маловероятным сотрудничество с альянсом Сахры Wagenknecht в Тюрингии или Саксонии. Он не против некоторых форм соглашения или учета, как заявил в ночное время в Берлине. Однако его главная цель - предотвратить назначение Бьёрна Хёкке, члена АФД, на пост министра-президента Тюрингии. Он хочет избежать обвинений в том, что не исчерпал все возможности.

Что касается БСВ, он признал, что это в основном шоу одной женщины, которая не активна в политике Тюрингии или Саксонии. В отношении ассоциаций БСВ в этих штатах он прокомментировал: "Я не знаю, о чем думают эти люди". Поэтому он посоветовал политикам ХДС в обоих штатах установить контакт с БСВ. Однако есть одна позиция, с которой ХДС не согласится: антиамериканские настроения и пророссийские убеждения.

Мерц выразил обеспокоенность ситуацией в Украине, сказав: "Я не думаю, что в настоящее время есть способ начать мирный процесс". Только когда другие военные действия окажутся бесполезными или Киев потеряет контроль, Россия прекратит свои действия.

В ближайшее время Германия, возможно, придется поддерживать военную помощь Украине. "Я считаю, что в долгосрочной перспективе мы должны защищать свободу и мир от России, а не с Россией", - сказал Мерц. Это горькая реальность. "В настоящее время нет другого выхода, по крайней мере, пока Путин и его администрация остаются у власти".

Несмотря на сомнения Мерца в сотрудничестве с альянсом Сахры Wagenknecht, он предложил изучить потенциальные соглашения или учета с коллегами ХДС в Тюрингии и Саксонии, при условии, что они не продвигают антиамериканские настроения или пророссийские убеждения. Однако полноценная коалиция с альянсом, как подчеркнул Мерц ранее, кажется маловероятной.

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