Мерц решительно отвергает предложение ХДС о выходе на пенсию в возрасте 70 лет

В случае национализации CDU предложила быстро повысить пенсионный возраст до средней продолжительности жизни. Эта инициатива, резко критикуемая социальным крылом партии, предлагает привязать стандартный пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Лидер партии Мерц, а также другие члены партии, выразили несогласие с этой идеей.

Глава партии Фридрих Мерц решительно отверг призывы к повышению пенсионного возраста внутри партии. Он заявил, что возраст 70 лет не будет включен в избирательную программу партии или в какой-либо коалиционный договор с ней. Вопрос широко обсуждался на партийных комитетах.

Мерц подчеркнул, что в долгосрочной перспективе рабочая жизнь должна быть связана с продолжительностью жизни, но он против жесткого универсального пенсионного возраста для всех профессий, считая это нереалистичным.

Недавно глава Среднего класса и Союзной экономики партии Gitta Connemann выступила за повышение пенсионного возраста. Она предложила включить это в правительственную и основную программы. Если они придут к власти, то должны будут принять это соотношение в следующем законодательном периоде. Также она предложила отменить возможность досрочного выхода на пенсию на два года для тех, кто имеет право на долгосрочное страхование.

Социальное крыло партии обеспокоено победой на выборах

Одновременно, со стороны социального крыла партии CDU, CDA, возникло сопротивление требованиям Среднего класса о повышении пенсионного возраста. Председатель CDA Северный Рейн-Вестфалия Деннис Радтке предупредил Тагеспигель: "У нас уже есть общественное согласие на пенсионный возраст 67 лет. Бесконечное возрождение дискуссий об усилении не приведет ни к чему".

Радтке подтвердил, что в CDA не будет единого пенсионного возраста 70 лет, и минимальная пенсия не будет снижена ниже 48 процентов. Он идентифицировал требования экономического крыла партии как потенциальную угрозу их победе на выборах в Бундестаг в 2025 году.

В настоящее время возрастной предел ежегодно увеличивается на два месяца, достигнув 67 лет в 2031 году. Министр труда Хуберт Хейль от SPD выступает против более высокого возрастного предела.

Социальная ассоциация выступает за реформированную базовую пенсию

Также против повышения пенсионного возраста выступает Социальная ассоциация VdK. Президент VdK Верена Бентеле заявила: "Сегодня появляются новые идеи, чтобы убедить пенсионеров продолжать работать. При этом те, кто не может работать дольше, остаются незамеченными".

Выступая за реформированную базовую пенсию, более высокую пенсию по инвалидности и увеличение пенсий для опекунов, Бентеле подчеркнула: "Правительство должно гарантировать хорошую и безопасную пенсию для всех после выхода на пенсию. Только те, кто действительно хочет, должны продолжать работать. Бедность в старости не должна зависеть от личной неудачи".

Социальное крыло партии обеспокоено тем, что призывы к повышению пенсионного возраста могут угрожать победе партии на выборах в Бундестаг в 2025 году. Несмотря на предложение привязать пенсионный возраст к продолжительности жизни, глава партии Фридрих Мерц решительно отверг идею универсального пенсионного возраста 70 лет.

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