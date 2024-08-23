Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиВыход на пенсию

Мерц решительно отвергает предложение ХДС о выходе на пенсию в возрасте 70 лет

Такой исход неприемлем.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут
Лидер ХДС Мерц отвергает идею строгого единого пенсионного возраста для всех профессий.
Лидер ХДС Мерц отвергает идею строгого единого пенсионного возраста для всех профессий.

Мерц решительно отвергает предложение ХДС о выходе на пенсию в возрасте 70 лет

В случае национализации CDU предложила быстро повысить пенсионный возраст до средней продолжительности жизни. Эта инициатива, резко критикуемая социальным крылом партии, предлагает привязать стандартный пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Лидер партии Мерц, а также другие члены партии, выразили несогласие с этой идеей.

Глава партии Фридрих Мерц решительно отверг призывы к повышению пенсионного возраста внутри партии. Он заявил, что возраст 70 лет не будет включен в избирательную программу партии или в какой-либо коалиционный договор с ней. Вопрос широко обсуждался на партийных комитетах.

Мерц подчеркнул, что в долгосрочной перспективе рабочая жизнь должна быть связана с продолжительностью жизни, но он против жесткого универсального пенсионного возраста для всех профессий, считая это нереалистичным.

Недавно глава Среднего класса и Союзной экономики партии Gitta Connemann выступила за повышение пенсионного возраста. Она предложила включить это в правительственную и основную программы. Если они придут к власти, то должны будут принять это соотношение в следующем законодательном периоде. Также она предложила отменить возможность досрочного выхода на пенсию на два года для тех, кто имеет право на долгосрочное страхование.

Социальное крыло партии обеспокоено победой на выборах

Одновременно, со стороны социального крыла партии CDU, CDA, возникло сопротивление требованиям Среднего класса о повышении пенсионного возраста. Председатель CDA Северный Рейн-Вестфалия Деннис Радтке предупредил Тагеспигель: "У нас уже есть общественное согласие на пенсионный возраст 67 лет. Бесконечное возрождение дискуссий об усилении не приведет ни к чему".

Радтке подтвердил, что в CDA не будет единого пенсионного возраста 70 лет, и минимальная пенсия не будет снижена ниже 48 процентов. Он идентифицировал требования экономического крыла партии как потенциальную угрозу их победе на выборах в Бундестаг в 2025 году.

В настоящее время возрастной предел ежегодно увеличивается на два месяца, достигнув 67 лет в 2031 году. Министр труда Хуберт Хейль от SPD выступает против более высокого возрастного предела.

Социальная ассоциация выступает за реформированную базовую пенсию

Также против повышения пенсионного возраста выступает Социальная ассоциация VdK. Президент VdK Верена Бентеле заявила: "Сегодня появляются новые идеи, чтобы убедить пенсионеров продолжать работать. При этом те, кто не может работать дольше, остаются незамеченными".

Выступая за реформированную базовую пенсию, более высокую пенсию по инвалидности и увеличение пенсий для опекунов, Бентеле подчеркнула: "Правительство должно гарантировать хорошую и безопасную пенсию для всех после выхода на пенсию. Только те, кто действительно хочет, должны продолжать работать. Бедность в старости не должна зависеть от личной неудачи".

Социальное крыло партии обеспокоено тем, что призывы к повышению пенсионного возраста могут угрожать победе партии на выборах в Бундестаг в 2025 году. Несмотря на предложение привязать пенсионный возраст к продолжительности жизни, глава партии Фридрих Мерц решительно отверг идею универсального пенсионного возраста 70 лет.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Следите за последующими событиями с должной тщательностью (Министры дронов)
Политика

Следите за последующими событиями с должной тщательностью (Министры дронов)

Расследование ведется, чтобы выяснить, кто управляет дронами над коммерческим районом в Брунсбюттеле ночью. В то же время министр внутренних дел гарантирует усиленное внимание.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Снимок спутника от четверга показывает горящий нефтяной склад
Политика

В 15:44 Моди призывает Зеленского вступить в диалог с Москвой

В 15:44 Моди призывает Зеленского вступить в диалог с Москвой 15:22 Фрагменты начинают проявляться в группе Вагнера через год после смерти Пригожина Через год после смерти лидера российских наёмников Евгения Пригожина его частная армия Вагнер демонстрирует признаки распада, согласно британским оценкам. С тех пор, как его самолёт потерпел

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Свидетели бессильно наблюдают, как военные и боевики attaкуют их жилые районы. (Архивное фото)
Политика

Несмотря на отсутствие прекращения огня в Судане, гуманитарная помощь продолжает предоставляться.

В Швейцарии дискуссии в основном вращались вокруг заключения временного перемирия в споре за власть в Судане, нацеленного на улучшение доставки гуманитарной помощи. Результат, к сожалению, был минимальным.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Премьер-министр Моди Индии остаётся амбивалентным в своей позиции по отношению к конфликту...
Политика

Первая встреча с Путиным началась раньше, чем сейчас, Моди обнимает Зеленского

Первая встреча с Путиным началась раньше, чем сейчас, Моди обнимает Зеленского Не так давно премьер-министр Моди из Индии вызвал скандал, обняв лидера России Путина во время визита в Москву. Теперь Моди отправляется и в Украину. Он объясняет, что его цель - передать послание о гармонии, прояснив свои намерения. В течение

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Период протеста и публичная демонстрация против соглашения MSC
Федеральные земли Германии

Период протеста и публичная демонстрация против соглашения MSC

4 сентября парламентским альянсом красных и зелёных принято решение permettre судновладельческой компании MSC интегрироваться в бизнес логистики порта HHLA, оператором которого является MSC. Капитаны Mobility и профсоюз Вер.ди снова выступили за общественные демонстрации.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Останки Лемке выставлены среди свечей и цветов.
Федеральные земли Германии

Прощальное мероприятие с Вилли Лемке с участием многих известных личностей во время похоронного служения

Кёльнский собор был полностью заполнен. Более тысячи человек приняли участие в прощальном мероприятии Вилли Лемке, на котором присутствовали многочисленные знаменитые личности.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Лица, имеющие действительные документы для путешествий, имеют право посещать многие страны.
Федеральные земли Германии

В Гамбурге проживает около 6000 человек афганского происхождения, имеющих немецкое гражданство.

Беженцы, зарегистрированные в Германии, имеют право путешествовать в другие страны при наличии разрешения на поездку, хотя посещения их родной страны могут представлять собой вызов. Многие люди носят такое разрешение в Гамбурге.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Следите за последующими событиями с должной тщательностью (Министры дронов)
Политика

Следите за последующими событиями с должной тщательностью (Министры дронов)

Расследование ведется, чтобы выяснить, кто управляет дронами над коммерческим районом в Брунсбюттеле ночью. В то же время министр внутренних дел гарантирует усиленное внимание.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно