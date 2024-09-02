Мерц призывает Ампель радикально изменить подход к предоставлению убежища <unk> низкая вера перед встречей

"Ну ладно, больше никаких встреч или дискуссий не нужно," заявил Мерц. Кризис миграции можно решить только путем последовательного отказа в въезде мигрантам, ищущим убежище на границах Германии. Это твердая позиция ХДС, и они не уступят ни на йоту.

Если коалиция не уступит в этом вопросе, соглашения по миграции не будет, заявил Мерц. "Тогда все последствия для нашей страны лягут на федеральное правительство."

Мерц не был оптимистично настроен по поводу предстоящих переговоров с коалицией. ХДС входит во вторничное заседание "без особого оптимизма", сказал он, ссылаясь на заявления представителей коалиции. Мерц отметил, "Кажется, нынешний федеральный канцлер доволен однозначными результатами в Тюрингии и Саксонии". ХДС планирует направить на переговоры экспертов по внутренней политике Торстена Фри (ХДС) и Андреа Линдхольц (ХСС).

На совместной пресс-конференции с Мерцем премьер-министр Саксонии Михаэль Креtschmer (ХДС) отметил, что недовольство высокими показателями миграции толкает многих избирателей к АФД в восточных регионах. Креtschmer призвал к единым действиям демократических партий: "Если мы сможем достичь консенсуса по этому вопросу, это будет значительным стимулом для демократии".

Креtschmer считал, что "ясный мандат избирателей" требует немедленного решения миграционного вопроса. Он подчеркнул, что показатели миграции должны значительно снизиться. Вместо запланированных 300 000 новых прибытий в этом году их нужно "уменьшить до 30 000", сказал он. "Трафик-licht" коалиция не может продолжать управлять "против воли этой страны" по этому вопросу.

Мерц предложил потенциальное решение для миграционного кризиса, предложив преобразовать существующие центры для беженцев в жилье для тех, кто уже получил убежище. Он считает, что это поможет облегчить давление на границы Германии.

С предложением Мерца о преобразовании центров для беженцев ХДС стремится найти баланс в вопросе миграции, гарантируя безопасность границ страны и предоставляя адекватное жилье тем, кто получил убежище.

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