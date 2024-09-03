Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия принимает следующее решение:

Мерц представляет дополнительные рекомендации по миграции, в основном включающие отрицание

Может ли коалиция Союза,Government «Красный свет», (СДПГ,Greens и FDP) достичь консенсуса по миграционной политике? Gloria CDU утверждает, что мигрантов следует немедленно возвращать на немецкую границу как условие.

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута
Фридрих Мерц, возглавляющий ХДС, ведет предвыборную агитацию. Выборы в ландтаг Бранденбурга...
Фридрих Мерц, возглавляющий ХДС, ведет предвыборную агитацию. Выборы в ландтаг Бранденбурга запланированы на 22 сентября.

- Мерц представляет дополнительные рекомендации по миграции, в основном включающие отрицание

Лидер фракции ХДС Фридрих Мерц готов вести дискуссии о миграционной политике только в том случае, если будут отказы на немецких границах. Союз и земли, возглавляемые ХДС и ХСС, согласны продолжать переговоры только в случае отказов на немецких границах, заявил Мерц на избирательном мероприятии ХДС в Креммене в Бранденбурге вечером. "Если федеральное правительство не примет мер, мы не готовы продолжать эти переговоры."

Мерц обвинил коалицию «траffic light» в федеральном правительстве в затягивании этого вопроса. "Нет желания со стороны коалиции «траffic light» обсуждать отказы на немецких границах. Это наше первое предложение номер один."

Министр внутренних дел Фрауке Петри (СДПГ) заявила после первого раунда переговоров по миграции в Берлине, что некоторые аспекты будут проверены юридически. Они назначили следующую встречу в рамках того же раунда и назначили дату на следующую неделю. Однако юридические оценки являются обязательным условием. Встреча была назначена как конфиденциальное совещание.

Представители Союза выразили свои опасения перед переговорами, указав, что объявления коалиции «траffic light» из предыдущей недели, названные пакетом безопасности, не соответствовали их ожиданиям. Они настояли на ограничении нелегальной миграции.

Мерц: Длина лезвия не проблема

На выступлении несколько недель назад перед выбором в ландтаг Бранденбурга 22 сентября Мерц заявил, что бессмысленно обсуждать законы о оружии и длину лезвий ножей в свете подозреваемого исламистского ножевого нападения в Солingen и смертельного ножевого нападения в Маннхайме.

"Вы все равно можете убить людей ножом для ковра. Длина лезвия всего два сантиметра. Нет, это не проблема." Проблема, по мнению Мерца, "в том, что эти люди появляются на таких мероприятиях с этими ножами, и проблема в том, что у нас есть такие люди в нашей стране".

Комиссия, в отношении дискуссии о миграционной политике, может принять решение на основе ситуации на немецких границах. Это решение от Мерца не поступило, так как, как он упомянул, нет желания со стороны коалиции «траffic light» обсуждать отказы на немецких границах.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Мерц, глава ХДС, объявил надвигающуюся идею в отношении Альянс назрел вопрос лидерства, в...
Федеральные земли Германии

Мерц: Давайте избежим повторения в 2021 году

Будет ли немедленное решение в процессе назначения канцлера Союза? По словам Мерца, это неопровержимо: Внутренняя борьба за власть вроде 2021 года не должна повториться с Зодером.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
В результате происшествия оба водителя получили травмы.
Федеральные земли Германии

Инцидент на перекрестке Сауэрленда привел к двум пострадавшим.

За рулем трейлера, которому исполнилось 37 лет, водитель выполнил разворот, не заметив приближающийся автомобиль. В результате оба транспортных средства были увезены на буксире, и оба водителя получили травмы.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Перебои на железной дороге из-за оползней, перекрывающих трассу между Кройзанахом и Бингеном.
Федеральные земли Германии

Перебои на железной дороге из-за оползней, перекрывающих трассу между Кройзанахом и Бингеном.

Штормовое предупреждение вызвало проблемы вблизи Бинген. Движение на железнодорожной линии в Бад-Кройцнах было нарушено из-за оползня почвы. Кроме того, возникли проблемы на федеральной автодороге 9.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Роберт Габек осуждает ХДС за проявляемый в партии популизм.
Федеральные земли Германии

В Тюрингии левая фракция предлагает прогрессивную форму социал-демократии

После региональных выборов в Саксонии и Тюрингии министр экономики федерации поддерживает кампанию зелёных в Бранденбурге и следит за событиями в Эрфурте.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Мерц, глава ХДС, объявил надвигающуюся идею в отношении Альянс назрел вопрос лидерства, в...
Федеральные земли Германии

Мерц: Давайте избежим повторения в 2021 году

Будет ли немедленное решение в процессе назначения канцлера Союза? По словам Мерца, это неопровержимо: Внутренняя борьба за власть вроде 2021 года не должна повториться с Зодером.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
В результате происшествия оба водителя получили травмы.
Федеральные земли Германии

Инцидент на перекрестке Сауэрленда привел к двум пострадавшим.

За рулем трейлера, которому исполнилось 37 лет, водитель выполнил разворот, не заметив приближающийся автомобиль. В результате оба транспортных средства были увезены на буксире, и оба водителя получили травмы.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Перебои на железной дороге из-за оползней, перекрывающих трассу между Кройзанахом и Бингеном.
Федеральные земли Германии

Перебои на железной дороге из-за оползней, перекрывающих трассу между Кройзанахом и Бингеном.

Штормовое предупреждение вызвало проблемы вблизи Бинген. Движение на железнодорожной линии в Бад-Кройцнах было нарушено из-за оползня почвы. Кроме того, возникли проблемы на федеральной автодороге 9.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Она празднует свой день рождения, делясь очаровательной фотографией.
Общество

Она празднует свой день рождения, делясь очаровательной фотографией.

В благодарность за многочисленные пожелания: В честь ее дня рождения Зендея делится своим личным семейным альбомом со своими подписчиками в Instagram.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно