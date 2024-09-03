- Мерц представляет дополнительные рекомендации по миграции, в основном включающие отрицание

Лидер фракции ХДС Фридрих Мерц готов вести дискуссии о миграционной политике только в том случае, если будут отказы на немецких границах. Союз и земли, возглавляемые ХДС и ХСС, согласны продолжать переговоры только в случае отказов на немецких границах, заявил Мерц на избирательном мероприятии ХДС в Креммене в Бранденбурге вечером. "Если федеральное правительство не примет мер, мы не готовы продолжать эти переговоры."

Мерц обвинил коалицию «траffic light» в федеральном правительстве в затягивании этого вопроса. "Нет желания со стороны коалиции «траffic light» обсуждать отказы на немецких границах. Это наше первое предложение номер один."

Министр внутренних дел Фрауке Петри (СДПГ) заявила после первого раунда переговоров по миграции в Берлине, что некоторые аспекты будут проверены юридически. Они назначили следующую встречу в рамках того же раунда и назначили дату на следующую неделю. Однако юридические оценки являются обязательным условием. Встреча была назначена как конфиденциальное совещание.

Представители Союза выразили свои опасения перед переговорами, указав, что объявления коалиции «траffic light» из предыдущей недели, названные пакетом безопасности, не соответствовали их ожиданиям. Они настояли на ограничении нелегальной миграции.

Мерц: Длина лезвия не проблема

На выступлении несколько недель назад перед выбором в ландтаг Бранденбурга 22 сентября Мерц заявил, что бессмысленно обсуждать законы о оружии и длину лезвий ножей в свете подозреваемого исламистского ножевого нападения в Солingen и смертельного ножевого нападения в Маннхайме.

"Вы все равно можете убить людей ножом для ковра. Длина лезвия всего два сантиметра. Нет, это не проблема." Проблема, по мнению Мерца, "в том, что эти люди появляются на таких мероприятиях с этими ножами, и проблема в том, что у нас есть такие люди в нашей стране".

Комиссия, в отношении дискуссии о миграционной политике, может принять решение на основе ситуации на немецких границах. Это решение от Мерца не поступило, так как, как он упомянул, нет желания со стороны коалиции «траffic light» обсуждать отказы на немецких границах.

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