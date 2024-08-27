- Мерц предлагает соглашение о миграции Шолцу без коалиции светофоров

После смертельного ножевого инцидента в Солingen Фридрих Мерц (ХДС) предложил Олафу Шольцу (СДПГ) совместно пересмотреть политику миграции, обойдя коалиционных партнеров "Зеленых" и СВП. Мерц заявил после часовой встречи с Шольцем в Берлине, что объединенные усилия ХДС и СДПГ не потребуют участия "Зеленых" или СВП для принятия необходимых законодательных изменений.

Это предложение указывает на возможное распад коалиции. Согласно соглашению о коалиции 2021 года, три коалиционных партнера обязались голосовать единым блоком в бундестаге и его комитетах, исключая смену большинства. Лишь в этичных вопросах, подобных вспомогательной смерти, обычно снимается законодательный кнут. Вряд ли "Зеленые" и СВП согласятся с этим в отношении основной политической проблемы, такой как миграционная политика.

"Хватка Шольца на страну ослабевает"

Мерц сослался на исполнительную власть канцлера и подчеркнул коллективную силу СДПГ и ХДС, имеющих 403 из 733 членов парламента, что дает абсолютное большинство в парламенте. "Это не попытка присоединиться к коалиции. Мы не стремимся участвовать в правительстве", - уточнил Мерц. Однако срочные действия необходимы, без оглядки на табу. "Канцлер теряет контроль над страной. Он теряет доверие".

Шольц не отреагировал на предложение в течение всего разговора, по словам Мерца. "Он не дал спонтанного устного согласия", - доложил Мерц. Он ожидает ответа в течение нескольких дней к началу следующей парламентской сессии 9 сентября.

Мерц снял галстук, уходя из канцелярии, объяснив это завтраком. Мерц описал разговор как "необычайно дружелюбный". Тем не менее, Мерц уже оказывал considerable pressure на Шольца до этой встречи. Под заголовком "Хватит!" он призвал к пересмотру миграционной политики в воскресенье и повторил свои требования на предвыборном мероприятии в Дрездене в понедельник. "Мы не просим ничего больше и ничего меньше, чем чтобы федеральный канцлер выполнил свои конституционные обязанности и защитил немецкое население".

Мерц предлагает комиссаров по миграционной политике от правительства и союза

Во время беседы Мерц предложил создать комиссаров из правительства и ХДС для изучения возможных законодательных вариантов. Мерц планирует назначить Торстена Фри (ХДС), парламентского бизнес-менеджера ХДС, на эту встречу.

Кроме того, Мерц представил конкретные предложения о том, как поставить реформу миграционной политики на повестку дня парламента уже на первой сессии в середине сентября. Изначально первую неделю планировалось посвятить только обсуждению бюджета на 2025 год. Предложение Мерца предлагает выделить полдня на оценку потенциальных соглашений по миграционной политике.

В частности, ХДС требует, чтобы отвергнутые заявители на убежище должны быть в основном депортированы в Сирию и Афганистан. Те, кто возвращается на родину как беженцы, должны сразу же лишиться статуса резидента в Германии. Должны быть регулярные проверки на внешних границах ЕС, а также расширенные полномочия федеральной полиции. Кроме того, Мерц подчеркивает возможность объявить "национальную чрезвычайную ситуацию", чтобы обойти закон ЕС и таким образом облегчить репатриацию иммигрантов, которые сначала вошли в другую страну ЕС.

Вероятность неформального Большого коалиционного соглашения по решению миграционных вопросов кажется малой. Сложно представить, что провокации Мерца против "трафик-лайт" коалиции, всего за несколько дней до решающих выборов в Тюрингии и Саксонии, побудят Шольца к сотрудничеству. Шольц, скорее всего, воспримет предложение Мерца как обман.

Это не первый раз, когда межпартийное соглашение по миграции провалилось. В ноябре Шольц и Мерц завершили переговоры о сотрудничестве. После этого наступило длительное молчание.

Комиссия, упомянутая в соглашении о коалиции, вероятно, включает государства-члены, поскольку предложение Мерца предусматривает их участие в пересмотре миграционной политики. Несмотря на первоначальное молчание Шольца, предложение Мерца о создании комиссаров по миграционной политике от ХДС и правительства требует тесного сотрудничества между СДПГ и государствами-членами для изучения возможных законодательных вариантов.

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