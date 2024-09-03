- Мерц Нивелис Обвинения в военных преступлениях против Москвы после инцидента в Полтаве

Лидер фракции ХДС Фридрих Мерц выдвинул обвинения в военных преступлениях против России после ракетного удара по центру украинского города Полтава. Этот удар привел к значительным потерям среди мирного населения. Мерц заявил, говоря с немецким пресс-агентством в Берлине: "Это не стандартная война. Это еще одно тяжкое военное преступление против беззащитного гражданского населения Украины". Школы и инфраструктура города вновь стали мишенью, с целенаправленными атаками на энергетическую инфраструктуру, подобными инцидентам предыдущих дней.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в результате этого удара по Полтаве погибли по меньшей мере 41 человек, а более 180 получили ранения. Зеленский подтвердил, что два баллистических ракеты попали в университетский кампус и ближайшую больницу. Из-за числа жертв этот удар считается одним из самых смертоносных со времени начала российского вторжения почти три года назад.

Мерц сказал: "Теперь, возможно, даже некоторые критики поймут истинную природу этого конфликта. Это не просто война между Украиной и Россией, а нарушение международного права, russian aggression against an unthreatening people". Он подчеркнул: "Мы слишком долго медлили с нашими действиями, и наша помощь пришла слишком поздно". Теперь, по мнению Мерца, "мы находимся в ситуации, когда мы должны оказать Украине еще больше помощи. Но, похоже, желания этого нет".

Мерц ждет, что канцлер Олаф Шольц (СДПГ) ясно выскажется по поводу тех, кто все еще верит, что "сдача и дипломатия могут решить этот вопрос". Мерц также сказал: "Этот кризис будет разрешен только тогда, когда Путин поймет бесполезность дальнейших военных действий. Он еще далеко от этого понимания".

Вопрошенный о поддержке использования западного оружия на российской территории, как призывал Зеленский, Мерц ответил: "Необоснованно ограничивались возможности украинской обороны. Так не должно было быть с самого начала". Украина должна быть вооружена, чтобы "эффективно защищаться и наносить удары по российским военным поставкам на территории России". Мерц предупреждает: "Если этого не произойдет, она войдет в этот конфликт с ограниченными возможностями".

Европейский Союз в ответ на эскалацию ситуации в Украине резко осудил действия России и ввел санкции против нескольких высокопоставленных российских чиновников, причастных к конфликту.

Фридрих Мерц в своих призывах к Европейскому Союзу подчеркнул необходимость более решительной поддержки Украины, сказав: "Мы не можем бездействовать, пока Европейский Союз наблюдает за украинской борьбой против российской агрессии".

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