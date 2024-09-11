Мерц и Шолц вступают в прямое противостояние после бесплодной встречи на саммите

В последнее время фракции Ампел и Союза ведут жаркие дискуссии в Бундестаге, но после провала саммита по вопросам беженцев напряжение в дебатах возросло. Канцлер федерального правительства поставил под сомнение искренность лидера ХДС Мерца, который в ответ обвинил Шольца в некомпетентности и смог заработать очко хитрым ходом.

Во время общего обсуждения в немецком Бундестаге фракция Союза быстро действовала, вызвав переполох еще до того, как первый оратор взял слово. Вместо Мерца на сцену вышел его заместитель, руководитель парламентской группы ХСС Александр Добрindt. Перед началом дебатов Союз поменял список ораторов, стратегически поставив своего «атаковавшего» Добриндта против Шольца. Мерц, в свою очередь, мог ответить на речь Шольца и сохранить хладнокровие, избегая его раздраженного тона.

Основной темой дискуссии в Бундестаге было то, прибегал ли Мерц уже к нечестным тактикам во время предыдущих дискуссий. Накануне председатель ХДС объявил, что переговоры о миграционной политике правительства зашли в тупик после короткого обмена. Шольц обвинил Мерца в манипулировании ситуацией, заявив: «Вы написали сценарий два или три недели назад, обещая сотрудничество. Но вы его отвергли и сказали, что он недостаточен». Шольц добавил: «Мы не можем обращаться с таким важным вопросом в этой стране подобным образом».

Мерц вспылил, но его вспышка была заглушена аплодисментами фракций Ампел. Шольц пошел еще дальше, видимо, спровоцированный вступительной речью Добриндта, полной резких критических замечаний. «Вы тот политик, который думает, что можете решить проблему миграции с помощью интервью в "Bild am Sonntag", - сказал Шольц Мерцу. Предложение Союза отказаться от всех мигрантов на границах Германии было признано неприемлемым, сказал Шольц. «Дайте мне объяснить».

Шольц вспомнил компромисс по вопросу о беженцах 1992 года, когда СДПГ согласилась на конституционную поправку, предложенную оппозицией. «Руководство - это не стояние на баррикаде с требованиями, размахивая руками», - сказал Шольц. «Руководство - это повернуться и убедить своих людей достичь компромисса. Вот что такое руководство, господин Мерц». Несмотря на это, дверь для переговоров осталась открытой.

Шольц также перечислил шаги, предпринятые федеральным правительством для снижения иммиграции и увеличения депортации преступников или иностранцев, не имеющих разрешения на проживание: введение контроля на границах, проведение десятков тысяч депортаций, расширение списка безопасных стран происхождения, реформа общей политики убежища ЕС, увеличение сроков содержания под стражей для депортации, предоставление дополнительных полицейских полномочий и даже недавняя депортация осужденных преступников в Афганистан. «Вместо того чтобы жаловаться, что ничего не сделано, это вы не приносите результатов», - сказал Шольц.

Что еще больше разозлило канцлера? Добрindt обвинил коалицию Ампел в «негативном отношении» к миграционной политике в ущерб школам и внутренней безопасности. «Те, кто требует от вас руководства, получат только пустые обещания», - сказал Добрindt. Обещанное «зеленое экономическое чудо» превратилось в «зеленый застой», заявил Добрindt, ссылаясь на мрачные экономические прогнозы нулевого роста. «Вы обещали двойную победу, но принесли двойной ноль», - обвинил Добрindt Шольца. Коалиция Ампел создает «политики, которые идут против воли большинства граждан», - сказал Добрindt, затем объяснив рост поддержки ультраправых партий, таких как AfD и BSW.

Когда Мерц finally выступил шестым, его пульс, казалось, был намного ниже. Предполагаемый кандидат Союза на пост канцлера попытался провести тонкий обмен ролями, говоря более спокойно, чем Шольц, и начал с памятной речи о жертвах террористических атак 11 сентября 2001 года в США 23 года назад. Он также начал свой раздел о миграционной политике с государственного тона: «Германия должна оставаться открытой и гостеприимной страной для иностранцев». Мерц отверг обвинения СДПГ и Зеленых в том, что он подстрекает антииммигрантские настроения ради политической выгоды. Проблема, сказал он, заключается «в небольшом меньшинстве - не больше, не меньше - в основном молодых мужчин, которые отказываются соблюдать правила, действующие в этой стране». Шольц, в свою очередь, казалось, мало интересовался этим, видимо, занятый своим телефоном.

Мерц чувствует себя ущемленным

«Сущность моих предложений остается во временном отказе от всех заявителей на убежище на государственных границах Германии, которые должны были подать заявление на убежище в первой стране, которую они посетили согласно регламентам ЕС». Союз не будет участвовать в бесконечных дискуссиях об этом вопросе, сказал Мерц. «Тот факт, что это было якобы неискренним жестом с моей стороны вчера», - воскликнул Мерц, «это обвинение клеветническое и несправедливое». Итак, клеветнически несправедливо.

И потому, что общее обсуждение - это не только об этом, Мерц расширил свой взгляд дальше. Коалиция ухудшает экономические условия для Германии каждым своим решением. Министр экономики Роберт Хабек ведет Германию к командно-административной экономике, сказал Мерц. После того, как правительство Союза придет к власти, Германия не сможет избежать участия в строительстве атомных электростанций в других странах ЕС. Частные инвесторы должны быть вовлечены в финансирование расширения инфраструктуры, добавил Мерц.

Относительно так называемого доклада Драги о конкурентоспособности ЕС, ЕС не собирается отступать от идеи коллективного долга ЕС для стимулирования экономики. Мерц решительно заявил: "Я сделаю все, чтобы предотвратить погружение ЕС в долговую ловушку". В FDP раздались аплодисменты и радостные улыбки, а их лидер Биджан Дир-Сарай был явно доволен ясностью. Дир-Сарай открыто стремится как можно скорее вернуться к власти в союзе с ЕС.

Когда Дир-Сарай вышел на сцену, он шептал нежности ЕС, как будто FDP не была частью федерального правительства и не получала критику от ЕС ранее. "Мы в FDP полностью поддерживаем реализацию этих изменений бок о бок с вами", - заверил Дир-Сарай присутствующих от ХДС и ХСС. "Текущая иммиграционная политика создает огромное бремя для нашей нации".

Лидер FDP Кристиан Дюрр воздержался от нападок на консерваторов, но раскритиковал провал переговоров по беженцам как ошибку. Правительство может скорректировать свой курс только в сотрудничестве с землями, где ХДС и ХСС имеют или делят власть. Цель: "Должно быть легче приехать в Германию на работу, чем приехать в Германию и не работать". Спикеры FDP даже не оспаривали утверждения ЕС о том, что основная причина отказа на внешних границах Германии - сопротивление "Зеленых".

Однако "Зеленые" также могут защищаться. Лидер фракции Катарина Дрёге подчеркнула, что они давно выступают за депортацию серьезных преступников и радикальных исламистов. Для этого необходимо усилить полицию и власти, о чем "мы бы с радостью обсудили с ЕС в теперь уже заброшенной рабочей группе".

Дрёге обвинила Мерца в полном игнорировании внутренней безопасности. "Но это не обеспечивает никакой безопасности, ни единого клочка, если вы пытаетесь вести предвыборную кампанию, играя на страхах людей после теракта, господин Мерц. Как вы делаете". Политика Мерца "бездушна" и "лишена смысла и разума", если он не различает настоящие интересы беженцев и злоупотребления. Дрёге сочла предложение о массовых отказах " Ridiculous", заявив, что это фактически сделает Европейский Союз неработоспособным.

Также лидер фракции СДПГ Рольф Мюценлих, заменивший канцлера в качестве спокойного спикера СДПГ, выразил сомнения в стратегии ЕС. "Я не уверен, что они ушли из переговоров с самого начала", - сказал Мюценлих. Уходя из переговоров, Мерц "подорвал демократию и, возможно, и себя", - сказал Мюценлих. "Вы не можете управлять этой страной ультиматумами и шаткими предложениями".

И затем лидер фракции СДПГ, часто хвалимый как джентльмен в Бундестаге, нанес низкий удар. ЕС "тайно знает: что-то пошло не так при ХДС-министр-президенте в Северном Рейне-Вестфалии". Возможно, ЕС пытается отвлечь внимание от нападения в Золингене своей тактикой. Преступника можно было вернуть в Болгарию годы назад. "Мы не будем оправдывать виновных", - сказал Мюценлих. СДПГ, в отличие от "Зеленых", не управляет в Северном Рейне-Вестфалии и не особенно заинтересована в присоединении к правительственным коалициям с ХДС и ХСС.

АфД присутствовала на общем обсуждении и сосредоточилась на миграции. Лидер фракции Алиса Вайдель представила ряд статистических данных о масштабах насилия с ножами и изнасилований, значительная часть которых приписывается иммигрантам. Она призвала приостановить иммиграцию и немедленно депортировать всех иммигрантов, совершивших преступления или не имеющих права оставаться.

Вайдель обвинила в государственной неудаче и правительство "трафика", и ЕС, утверждая, что АфД несправедливо преследуется и ее избиратели лишены участия в демократии, поскольку фракция АфД в Бундестаге лишена постов, и никто не хочет управлять с ними на востоке. Шольц - "Канцлер упадка", - объявила Вайдель.

В течение этого законодательного срока роль АфД непреднамеренно превратилась в напоминание другим партиям о том, что есть худшие политические противники, чем те, которые находятся в политическом центре. Действительно, Мерц и Шольц были замечены в длительной беседе на полях пленарного заседания Бундестага после своих выступлений. Это казалось разговором между канцлером и лидером оппозиции, спокойным и серьезным, ситуация, которой Германия еще не испытывала, даже после трех лет правительства "трафика".

Алиса Вайдель выразила свою критику в отношении миграционной политики канцлера во время своего выступления, сказав, что текущий подход не устраняет коренные причины проблемы.

В ответ на обвинения Добриндта в адрес коалиции "Ампель", канцлер Шольц ответил, что предложение ЕС о массовых отказах на границах Германии было бы неэффективным и создало бы напряжение в Европейском Союзе.

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