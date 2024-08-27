Мерц:_"Федеральный канцлер больше не держит контроль над своей страной"

Преднамеренная встреча между председателем ХДС Мерцем и канцлером Шольцем превратилась в решающую сессию после инцидента в Солingen. Мерц призывает Шольца к сотрудничеству в изменении миграционной политики, несмотря на партнеров по коалиции.

Лидер ХДС Фридрих Мерц предложил совместную инициативу для существенного снижения нелегальной иммиграции, тем самым бросая вызов коалиции по этому вопросу. Мерц сказал, что это может быть достигнуто в сотрудничестве с восприимчивыми партнерами по коалиции или даже исключительно христианскими демократами и социал-демократами, у которых есть значительное большинство в Бундестаге.

Мерц пояснил, что это предложение исходит из его глубокой озабоченности страной, заявляя, что канцлер Шольц теряет контроль над страной и доверие общественности. Граждане считают, что политические лидеры, в частности Шольц и он сам, должны решать проблемы, а не просто их описывать. Мерц настаивает на том, что постоянный нелегальный поток мигрантов в Германию должен быть значительно сокращен. Он признает, что его партия, ХДС/ХСС, несет ответственность за эскалацию нелегальной миграции в Германии.

"Национальный кризис"

Мерц выступает за отказ в въезде для просителей убежища на границе Германии. По его мнению, это может быть законно, так как все они уже прошли хотя бы одну безопасную страну происхождения, что означает, что они пересекли "как минимум одну страну больше, чем необходимо" в соответствии с правилами ЕС. Он предложил, если есть проблемы с законом ЕС, их нужно либо пересмотреть, либо обосновать объявление "национального кризиса" в соответствии с договорами ЕС.

Именно Мерц предложил Шольцу провести голосование в Бундестаге по срочным законодательным изменениям в ближайшее время. Перед этим один представитель от правительства и от Союза должен определить соответствующие правовые области. Мерц назвал Закон о проживании, Закон о выплатах беженцам и Закон о федеральной полиции в качестве областей, которые могут быть рассмотрены. Он назначил Торстена Фри, парламентского бизнес-менеджера Союза, в качестве переговорщика от Союза.

Мерц ожидает, что Шольц согласится на сотрудничество. По его мнению, Шольц должен и будет не отказываться от этого предложения. "Это предложение оппозиции правительству, или по крайней мере, части правительства, открытой для сотрудничества". Важно достичь соглашения в первую неделю сессии Бундестага, начиная с 9 сентября, чтобы принять первоначальные решения.

Мерц упомянул, что запланированная встреча с Шольцем была запланирована заранее. Однако после теракта в Солingen с тремя погибшими и восемью ранеными внимание полностью сконцентрировалось на проблемах, связанных с миграцией.

Мерц предложил, что Бундестаг, с его значительным большинством как христианских демократов, так и социал-демократов, может сотрудничать в ужесточении иммиграционной политики. Он предложил голосование в Бундестаге для срочных законодательных изменений, в частности, сосредоточившись на Законе о проживании, Законе о выплатах беженцам и Законе о федеральной полиции.

Во время решающей сессии в Бундестаге Мерц вновь подчеркнул необходимость коллективных усилий для решения постоянной проблемы нелегальной миграции в Германию, выступая за возможное объявление "национального кризиса", если это будет необходимо.

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