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" Мерседес " подтверждает: молодой водитель обошел рекордсмена мира

 and  Anne Legman
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" Мерседес " подтверждает: молодой водитель обошел рекордсмена мира

Новый подростковый сенсация, Кими Антонелли, станет постоянным пилотом Mercedes в Формуле 1 после небольшой неудачи во время тренировочных сессий в Монце. Несмотря на этот инцидент, босс команды Тото Вольфф воодушевлен их дуэтом на 2025 год, хвастаясь смесью опыта, мастерства, юности и скорости.

На день после почти аварии 18-летний прорицатель из Болоньи официально был объявлен преемником Льюиса Хэмилтона в Mercedes. 39-летний британский легенда, текущий рекордсмен, выбирает перемены, переходя в Ferrari.

Выбор команды Антонелли не был большой загадкой, так как лидер команды Вольфф часто намекал на потенциальное партнерство в прошлом. Официальное объявление, однако, состоялось на трассе Монца во время домашней гонки Ferrari (3 pm/RTL и Sky, live ticker на ntv.de). Это обычная практика Ferrari объявлять о персональных изменениях на этом мероприятии.

Вольфф всегда был комплиментарен Антонелли, часто называя его "детским прорицателем". Во время обсуждений Гран-при Вольфф сказал: "Нам нужно сдерживать его, а не толкать быстрее".

Вместе с Антонелли в гонке будет 26-летний Джордж Расселл. Вольфф описал их сотрудничество как "идеальное сочетание для написания новой страницы в нашей истории".

Говоря о будущем Расселла и Антонелли после 2023 года, Вольфф был скуп на слова во время своей субботней пресс-конференции со СМИ. "Эти двое - наше будущее. У них есть длительные контракты. Но сложности настоящие." Вольфф подчеркнул, что "Mercedes - это пароварка", но команда остается приверженной этим двум талантам.

Антонелли исполнилось 18 лет в тот же день, когда он встретил минимальный возрастной requirement для лицензии Формулы 1 в течение нескольких лет. Однако недавние изменения правил позволяют исключения, которые Антонелли, теперь просто известный как "Кими", не придется учитывать для своей предстоящей роли в Mercedes.

Он многообещающий продукт юниорской программы Mercedes, оттачивающий свои навыки в команде Prema - так же, как когда-то делал Мик Шумахер. В 2022 году он выиграл чемпионат Германии по Формуле 4, обойдя Формулу 3, и в настоящее время преуспевает в Формуле 2 - готовясь к своему судьбоносному дебюту в Формуле 1 в 2025 году.

"Присоединиться к Формуле 1 было моей мечтой всей жизни", - отметил Антонелли с энтузиазмом, с нетерпением ожидая начала этого нового пути под мудрым руководством Вольффа в погоне за чемпионским титулом.

Хэмилтон, прощающийся с Mercedes в конце года после 12-летнего пребывания и шести титулов чемпиона, перейдет в Ferrari. Многие считают Антонелли смелым, но многообещающим дополнением к команде. Одновременно Вольфф настойчиво ухаживал за трехкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном, чтобы он сменил команды с Red Bull на Mercedes в течение года.

Несмотря на молодой возраст нового пилота Mercedes Кими Антонелли, его талант и успех в Формуле 2 заслужили похвалу от босса команды Тото Вольффа, который назвал его "детским прорицателем". С уходом Льюиса Хэмилтона в Ferrari Антонелли и Джордж Расселл составят захватывающую и умелую пару в Формуле 1, привлекая внимание фанатов и аналитиков.

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