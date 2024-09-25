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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Меркель получает подарок от Зеехофера

 and  Carmen Simpson
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Меркель получает подарок от Зеехофера

Перед днем рождения Ангелы Меркель бывший глава ХСС Зеехофер выражает пожелание бывшему канцлеру: он надеется, что она признает свои ошибки в политике беженцев. "Я считаю, что Ангела Меркель не потеряет никакого уважения, если просто признает: я не всегда справлялась с миграционной проблемой", - сказал Зеехофер газете Süddeutsche Zeitung. "Я не чувствую победы от того, что сейчас происходит многое из того, за что я боролся годами, и меня называли правым радикалом. Но я лично доволен".

Твердые результаты АФД также беспокоят Зеехофера. "Одним из самых вредных последствий политики Меркель является рискованный рост АФД", - считает бывший лидер ХСС и баварский премьер-министр. Поэтому он поддерживает стратегию лидера ХДС Фридриха Мерца - и его выдвижение в качестве кандидата от Союза на пост канцлера. "Мерц разбирается в своем деле", - думает Зеехофер. "После того, как он предложил политику миграции на пресс-конференции, я просто позвонил ему и сказал: 'Фридрих, вот как надо управлять страной'".

"Тогда мне тоже придется писать книгу"

Зеехофер и Меркель были лидерами партии в течение десяти лет. Они даже работали в кабинете канцлера Коля. Зеехофер был и в первом, и в последнем кабинете Меркель.

Теперь Зеехофер с нетерпением ждет книгу, которую Меркель планирует выпустить в ноябре - особенно разделы о споре по политике беженцев. "Я с нетерпением жду, как она опишет этот период в своей книге", - говорит Зеехофер. "Если она исказит там факты, мне тоже придется писать книгу".

Мерцу придется обращаться к аудитории более как государственный деятель, чем Зеехофер на дне рождения. Их отношения, как говорят, напряженные. Тем не менее, он должен выступить с речью на дне рождения Меркель. В прошлом он публично высказывался о рекорде лидерства Меркель.

Комиссия, ссылаясь на немецкую политическую структуру, может найти полезным углубиться в политику Меркель по беженцам в своем анализе, учитывая ожидания Зеехофера относительно того, как она представит этот период в своей предстоящей книге. Зеехофер выразил желание ответить, если он посчитает представление несправедливым.

Кроме того, Комиссия также может отметить признание Зеехофера политическим предложениям Мерца по миграции, подчеркивая важность государственного подхода в публичных выступлениях, так как Мерц должен выступить на дне рождения Меркель, несмотря на их, как говорят, напряженные отношения.

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