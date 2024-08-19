- Мерк часто сталкивается с многочисленными прерываемыми ситуациями из-за VAR.

Бывший арбитр Бундеслиги и чемпионата мира Маркус Мерк считает, что современный футбол замедляется из-за системы видеоповторов VAR. Он вспоминает времена, когда основной целью было ускорить игру. "Теперь же, с VAR, все наоборот. Мы наблюдаем слишком много пауз", - сказал 62-летний Мерк в интервью "Киккеру". Он критиковал современных арбитров за тактику затягивания времени.

"Иногда во время чемпионата Европы арбитры затягивали время, беседуя с игроками перед угловыми или штрафными, чтобы дать возможность проверить предыдущую атаку на предмет справедливости", - продолжил Мерк. Он подчеркнул, что основные навыки арбитра теряются.

"Не каждый контакт - фол"

Мерк заявил, что VAR провоцирует дискуссии, которых не было бы без него. Чем медленнее разворачивается ситуация, тем более серьезным кажется касание: "Но футбол - контактный вид спорта, и не каждый контакт - фол". Несмотря на то, что он не против концепции VAR, Мерк считает, что его внедрение должно происходить постепенно и с усовершенствованиями со временем. Мерк семь раз признавался лучшим арбитром Германии и обслуживал 339 матчей Бундеслиги, а также чемпионаты мира 2002 и 2006 годов.

В своей критике современных арбитров Мерк упомянул тактику затягивания времени во время чемпионата Европы, когда арбитры общались с игроками перед угловыми или штрафными. Несмотря на поддержку концепции VAR, Мерк считает, что профессиональный футбол, будучи контактным видом спорта, страдает от чрезмерного количества пауз, вызванных этой технологией.

Читайте также: