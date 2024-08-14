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Меньшее количество разрешений на строительство в Саксонии-Анхальте

Власти Саксонии-Анхальт утвердили fewer строительство проектов в первые six месяцев 2024 года по сравнению с предыдущим годом. В частности, сократилось число в жилищном строительстве.

 and  Melissa Williams
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Количество разрешений на строительство уменьшилось в Саксонии-Анхальт.
Количество разрешений на строительство уменьшилось в Саксонии-Анхальт.

- Меньшее количество разрешений на строительство в Саксонии-Анхальте

В первой половине 2024 года в Саксонии-Анхальт снова снизилось количество разрешений на строительство, особенно в сфере жилой застройки. В целом, власти одобрили на 10,8 процента меньше проектов, чем в предыдущем году, согласно данным Статистического управления Саксонии-Анхальт в Халле. В жилом секторе число разрешений сократилось на 16,7 процента.

За первые шесть месяцев года было одобрено 1462 строительных проекта, из которых 1073 относились к жилым зданиям - остальные были различных других типов. В так называемом нежилом секторе число разрешений на строительство увеличилось на 10,8 процента.

Объем строительства ожидается на уровне примерно 726,9 миллиарда евро; из них 315,0 миллиарда евро придется на жилые здания. В результате общий объем строительства слегка вырос на 1,7 процента, оставаясь примерно на уровне предыдущего года, согласно статистике.

В прошлом году число разрешений на строительство в Саксонии-Анхальт сократилось почти на треть. Ассоциация средних и малых компаний Германии по недвижимости (BFW) назвала дорогие строительные материалы и экономическую неопределенность причинами этого спада.

Снижение числа разрешений на строительство жилых домов в Саксонии-Анхальт существенно влияет на рынок жилья. Тем не менее, стоимость строительства жилых зданий прогнозируется на уровне внушительных 315,0 миллиарда евро.

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