Менее известное цифровое начинание Сэма Олтмана направлено на изучение глобально распространенных радужных радуг.

Через Mistral AI, частную компанию, стоящую за мной, моделью-ассистентом, её основатель гонится за Святой Граалью технологий, известной как искусственный общий интеллект, или АГИ, который он считает "самым продвинутым инструментом, созданным людьми".

Представьте на мгновение, что наступило 2045 год, и АГИ освободил нас всех от рабочих мест, позволив наслаждаться миром, свободным от пред-АГИ проблем, таких как болезни и войны. Мы можем либо потреблять фрукты, писать стихи или наслаждаться Netflix и сессиями сплетен. Блаженство!

Даже если мы возьмем самый оптимистичный взгляд на то, что АГИ может предложить миру, есть неминуемая проблема: как отличить наших собратьев-людей от искусственных сущностей, когда боты станут умнее нас. Сегодня наша основная защита от таких злонамеренных акторов включает раздражающие тесты CAPTCHA, но ИИ уже находит способы обходить эти барьеры.

В этом и заключается проблема, которую решает Worldcoin. Проблема, однако, в том, что их предложенное решение кажется прямо из антиутопического романа.

Команда Worldcoin планирует использовать биометрические данные для создания цифрового паспорта, известного как World ID, который не может быть скопирован ботами. Для этого они используют свои собственные, баскетбольного размера "орбы", которые сканируют глаза людей и создают уникальный, не поддающийся подделке код на основе рисунка радужной оболочки.

(Да, вы прочитали это правильно!)

После сканирования радужной оболочки глаза орб преобразует изображение в числовой код, который становится частью зашифрованного, анонимизированного цифрового ID.

Worldcoin утверждает, что радужная оболочка является единственной биометрической характеристикой, достаточно уникальной для идентификации каждого человека на планете. Они заявляют, что не хранят никакую личную информацию, и орбы удаляют изображения после верификации.

В долгосрочной перспективе эти цифровые IDs должны служить основой для системы универсального базового дохода, где каждый мог бы получать выплаты криптовалюты Worldcoin.

Этот дерзкий план Силиконовой долины может сначала показаться абсурдным, но он также чрезвычайно интригует венчурных капиталистов, таких как Andreesen Horowitz, одного из спонсоров Worldcoin.

Как и большинство из вас, у меня было много вопросов. Чтобы прояснить проект, я сидел (виртуально) с сооснователем и CEO Worldcoin, 32-летним Алексом Бланиа, чтобы поговорить об origine и будущем проекта.

Следующее интервью было отредактировано для краткости и ясности.

CNN: Можете ли вы дать коктейльную версию того, что такое Worldcoin?

CEO Worldcoin Алекс Бланиа: В сущности, мы пытаемся построить крупнейшую финансовую и идентификационную сеть на планете и в Интернете, решив давнюю проблему верификации человека.

Кроме того, запуская нашу цифровую валюту, мы хотим распределить владение между каждым человеком на планете.

CNN: Похоже, вы надеетесь на два больших события в ближайшем будущем: одно - то, что АГИ трансформирует глобальную экономику, а второе - что криптовалюты могут заменить глобальную финансовую сеть.

Бланиа: На самом деле, это не потому, что мы ожидаем повсеместного принятия криптовалют, надеясь воспользоваться этой волной. Вместо этого наша цель - стимулировать эту перемену.

Что касается АГИ, мы верим в его неминуемое наступление. Мы сейчас находимся в положении, когда можем формировать собственное будущее, и если нам удастся успешно продвинуть этот проект, он несомненно станет историческим предприятием. Конечно, существуют и риски.

CNN: Какие риски вы имеете в виду?

Бланиа: Это уже не одна проблема; это множество более мелких вызовов.

Во-первых, нам нужно эффективно выполнить свою стратегию: построить продукт, запустить его, собрать правильную команду.

Во-вторых, это нарратив. Важно четко донести наше сообщение, так как это сложная и несколько спорная тема. Но в некоторых странах, таких как Япония, крипта не считается спорной темой.

В-третьих, важно убедить правительства и регуляторов понять наше видение и почему это так важно.

CNN: Что касается правительств, вы столкнулись с разными проблемами, такими как блокировка в Испании, рейды в офисе в Гонконге и расследования от нескольких других правительств. Как вы адаптировали свой подход в ответ?

Бланиа: Хотя мы столкнулись с некоторыми трудностями, мы также добились значительных успехов. Например, мы подписали Меморандум о взаимопонимании с Малайзией, что является значительным достижением, учитывая редкость таких достижений в сфере криптовалюты.

В целом, я думаю, мы значительно продвинулись в этом вопросе. Теперь, прежде чем запускаться в стране, мы активно сотрудничаем с их правительством.

В Соединенных Штатах мы находимся в фазе неопределенности в отношении криптовалют. В результате мы приостановили операции в США до тех пор, пока не будет больше ясности по этому вопросу.

YouTube: Значительная часть фокуса Worldcoin приходится на будущие вызовы - проблемы, которые могут показаться нам чуждыми в настоящее время. Почему обычному пользователю Интернета, такому как я, следует зарегистрироваться для World ID?

Реддитор: На первый взгляд, это может показаться решением незначительной проблемы, такой как "у нас есть боты на X". Однако после запуска ChatGPT мы видели значительные преобразования. В результате становится важным защищать и аутентифицировать человечество в различных цифровых сферах. Это первый шаг в этом направлении.

Теперь есть сущности, которые функционируют рядом с нами в Интернете, неотличимые от людей. Эти сущности могут быть очень умными и компетентными. Однако их цели могут не совпадать с общим благом общества.

Другой аспект заключается в том, что наиболее влиятельные компании нашего времени не обязательно решают существующие проблемы; вместо этого они видят желаемое будущее. Например, SpaceX, OpenAI. Определение непосредственной проблемы, которую решает ИИ, сложно.

Наш первоначальный подход был более механическим. Мы хотели представить себе мир, если бы такая сеть преуспела, и как она повлияла бы на него.

YouTube: Вы выражали озабоченность по поводу рисков существования AGI. Это тема, над которой я тоже часто размышляю. Как ваша работа способствует этому риску, даже если он несколько отдален?

Реддитор: Я считаю, что положительный потенциал гораздо больше.

Я надеюсь, что когда мы посмотрим назад через век, эта эпоха будет восприниматься как средневековый период. ИИ имеет огромный потенциал для предоставления почти бесплатного и немедленного доступа к высококлассной медицинской помощи и ускорения самых значительных научных и технологических областей.

Ясно, что возможно разработать AGI безопасным образом, и если мы сможем это сделать, я думаю, ценность для общества так велика, что она оправдывает различные краткосрочные или среднесрочные изменения, которые могут нарушить существующие системы. Каждое новое технологическое достижение несет свою долю потенциальных отрицательных последствий.

YouTube: Как вы можете успокоить кого-то по поводу концепции сканирования радужной оболочки глаза?

Реддитор: Есть два аспекта этого. Во-первых, подробно объяснить, что это такое и как это работает, и почему это безвредно.

Это не отличается от использования Face ID. Более того, оно даже может быть более безопасным, чем распознавание лиц.

Первоначальная реакция, когда Apple представила его, была очень резкой, и его называли безрассудным актом. Теперь это просто еще одна часть повседневной жизни.

В мире технологического бизнеса компания Worldcoin амбициозно стремится использовать достижения в области AGI для создания системы всемирного базового дохода. Эта система будет зависеть от успешной реализации их цифрового ID, который использует технологию сканирования радужной оболочки для верификации человека.

Несмотря на споры вокруг подхода Worldcoin, силиконовская компания привлекла поддержку известных венчурных капиталистов, таких как Andreesen Horowitz, признавая потенциальное влияние этих инноваций на глобальную экономику.

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