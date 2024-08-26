- Менеджер "Волфсбурга" Строт воспринимал "Баварию" как лидера.

До начала сезона Бундеслиги главный тренер Волфсбурга Томми Строот считает, что женская команда Баварии имеет потенциал для завоевания своего третьего подряд титула. "На мой взгляд, Бавария является главным претендентом на чемпионство", - заявил 35-летний Строот после поражения Волфсбурга со счетом 0:1 против Мюнхена в Суперкубке в воскресенье в Дрездене. Бавария начнет свой сезон в пятницу против недавно promuovened Turbine Potsdam, а Волфсбург примет Werder Bremen на следующем понедельнике.

Строот пообещал: "Мы постараемся воспользоваться любой возможностью, если Бавария споткнется. Мы хотим оказать на них как можно больше давления", - сказал он, добавив, что этот сезон станет его последним с VfL. "Я был бы счастлив выиграть 'один или два' титула, прежде чем уйти после четырех лет", - признался он, признавая предстоящий вызов. Строот уже завоевал немецкий титул с VfL в 2022 году, а также DFB-Pokal в 2022, 2023 и в этом году.

"Изменения в составе Баварии играют им на руку", - отметил Строот, говоря об уходе влиятельных игроков, таких как Dominique Janssen (Manchester United), Ewa Pajor (FC Barcelona) и Lena Oberdorf (FC Bayern). Хотя Бавария сохранила своих ключевых игроков, длительное отсутствие Oberdorf из-за травмы колена вызывает беспокойство. "Лена Oberdorf не может быть заменена напрямую; она топ-игрок", - сказала директор Баварии Bianca Rech. "Однако у нас в команде высокий уровень игроков, и мы смогли сохранить единство".

Первый тур Бундеслиги

Лена Oberdorf, будучи топ-игроком, теперь является частью женской команды FC Bayern, как отметила директор Баварии Bianca Rech. При длительном отсутствии Oberdorf из-за травмы колена главный тренер Волфсбурга Томми Строот отметил это как потенциальную проблему для Баварии в предстоящем сезоне Бундеслиги.

Читайте также: