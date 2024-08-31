- Менеджер VfB Хонес считает, что Сайлас остается частью команды.

Основываясь на заявлении тренера Себастьяна Хенесса, кажется маловероятным, что вингер Силас покинет "ВФБ Штутгарт" этим летом. "Я склоняюсь к тому, чтобы Силас снова надеть нашу форму", - сказал тренер после матча, закончившегося вничью 3:3 (2:1) против 1. ФСВ Майнц 05 во втором туре Бундеслиги. Силас не был включен в состав на эту игру и не играл в первых двух официальных матчах клуба в новом сезоне. Спортивный директор клуба Фабиан Вольгемут заявил, что они обсуждали возможную передачу 25-летнего футболиста в пятницу, но ничего не вышло. Несмотря на это, Хенесс считает, что если Силас останется, он получит "много шансов позитивно повлиять на нашу команду". Силас перешел в Штутгарт из "Пари Сен-Жермен" летом 2019 года и быстро завоевал поддержку болельщиков. К сожалению, в последнее время он опустился в иерархии клуба, занимающего второе место.

Окно трансферов в странах, подобных Австрии, Португалии или Турции, предоставляет возможность определить будущее Силаса. С верой Хенесса в способности Силаса и его намерением дать ему много шансов, будущее вингера в "ВФБ Штутгарт" выглядит многообещающим.

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