- Менеджер Нагельсманн официально заявляет: Киммич идет по стопам Гюндогана

Иoshua Киммих был назначен новым капитаном сборной Германии по футболу Юлианом Нагельсманном. 29-летний игрок Мюнхена сменил на этом посту Ильке Гюндогана, как и ожидалось, и будет вести команду DFB к чемпионату мира 2026 года в Северной Америке. Гюндоган принял решение завершить международную карьеру после домашнего Евро. Нагельсманн назначил Антонио Рюдигера и Кая Хавертца вторыми номерами Киммиха.

Во время встречи национальной команды в командном квартале в Герцогенаурахе Нагельсманн сказал: "Капитан - голос команды. Мы выбрали игроков с сильной связью".

Нагельсманн добавил: "Поскольку Джош был одним из трех капитанов на Евро, было логично, что он станет первым выбором, когда другие не доступны". Киммиха описывают как человека, "который отдает все, иногда даже больше, чем нужно, и всегда стремится к победе".

Киммих впервые официально появится в качестве капитана в матче Лиги наций против Венгрии в следующую субботу (20:45/ZDF) в Дюссельдорфе. В отличие от FC Bayern Munich, 29-летний игрок сохранит свою роль правого защитника в национальной команде, не переходя в центральный полузащитник: "Киммих установил высокий стандарт в качестве правого защитника на Евро", - сказал Нагельсманн.

Стать лидером команды по-прежнему большая честь для Киммиха в его уже обширной карьере в DFB. Преданный футболист дебютировал в национальной команде в тестовом матче Евро против Словакии в мае 2016 года, что закончилось поражением 1:3. Он также был включен в следующее чемпионство во Франции.

Смесь побед и разочарований на Кубке конфедераций

После победы на Кубке конфедераций с молодой командой в России в 2017 году путь казался устланным для дальнейших значительных успехов. Однако турнирный путь Киммиха был наполнен неудачами. Ранние вылеты из чемпионата мира в 2018 и 2022 годах, а также разочарование на Евро в 2021 году - неудачи команды DFB были тесно связаны с именем Киммиха. Домашнее Евро, отмеченное впечатляющими выступлениями, положительной атмосферой и finally неудачным выходом в четвертьфинал против Испании летом, должно стать переломным моментом. Лидерские качества Киммиха ранее уже проявлялись, например, во время заместительства Мануэля Нойера.

Вступление в клуб 100 к этому лету в пределах досягаемости

Повышение заслужено. С 91 международным выступлением Киммих возглавляет текущий состав Нагельсманна. Летом он может присоединиться к клубу 100. Рюдигер (74), Хавертц (51) и Марк-Андре тер Штеген (40) следуют близко позади, а тер Штеген готов заменить Мануэля Нойера в качестве основного вратаря. Вратарь, а также Йонатан Тах, Паскаль Гросс и Никлас Фюлкруг входят в состав нового совета команды.

Лидерство Киммиха в футболе было очевидно на Евро, где он продемонстрировал сильные выступления и положительную командную атмосферу. После выбора в качестве капитана он поведет немецкую команду к чемпионату мира 2026 года, стремясь изменить смесь побед и разочарований, которая отмечала его карьеру до сих пор.

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