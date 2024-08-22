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Федеральные земли ГерманииНовостиВторая Бундеслига

Менеджер Карлсруэ Эйхнер остается оптимистом в отношении получения еще одного нападающего.

В отношении состава, главный тренер Кристиан Эйхнер сталкивается с непростым решением. Тем не менее, тренер КСК остается оптимистом в отношении привлечения дополнительных игроков, особенно для атакующего сектора.

 and  Christian Meier
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Эйхнер и КСК продолжают охоту на замену нападающего.
Эйхнер и КСК продолжают охоту на замену нападающего.

- Менеджер Карлсруэ Эйхнер остается оптимистом в отношении получения еще одного нападающего.

Несмотря на многообещающее начало сезона в 2-й Бундеслиге, главный тренер КС Кристиан Эйхнер все еще стремится подписать дополнительного нападающего. "Основные игроки нашего успеха очень динамичны", - сказал тренер КС перед матчем против SV Эльверсберг (6:30 PM/Sky). Он надеется, что его команда примет желанного игрока до конца трансферного окна 30 августа.

Бывший защитник Бундеслиги также уточнил тип игрока, которого он ищет. "Нам нужен тот, кто сможет быстро внести свой вклад в команду", - сказал Эйхнер. "Кто-то с опытом, сыгравший несколько матчей в своей профессиональной карьере. Возможно, кто-то, кто знаком с расположением ворот".

Эйхнер не подтвердил слухи о заинтересованности КС в Лукасе Пфифере из команды Бундеслиги VfB Штутгарт. Но и не опроверг их. "В настоящее время я не буду комментировать никакие имена или потенциальных кандидатов", - подчеркнул он. "Такие действия редко бывают полезными для ситуации".

Но не только в нападении возможны изменения, намекнул Эйхнер. Он также упомянул, что ищет "прочного, высокого защитника".

Однако в настоящее время у КС нет кризиса с игроками. Против Эльверсберга Эйхнер может рассчитывать на всех своих игроков.

Несмотря на нынешний успех КС во 2-й Бундеслиге, Эйхнер считает, что добавление опытного нападающего поможет усилить их команду. Тренер искал игрока, который мог бы быстро внести свой вклад в команду, имея в своей карьере несколько матчей.

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