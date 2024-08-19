- Менеджер Гладбаха Сеоан: все занятые стулья с красной кнопкой спускового крючка

Геррадо Сеоане, тренер футбольной команды Мёнхенгладбаха, не испытывает излишнего волнения в преддверии нового сезона Бундеслиги. "Нет смысла переживать из-за плохих результатов и возможных последствий. Выбрав эту профессию, вы знаете: мы все сидим на стуле с красной кнопкой. Мы, тренеры, смирились с этим", - объяснил 45-летний швейцарский специалист журналу "Киккер".

Даже после нескольких спортивных неудач в предыдущем сезоне Сеоане не боялся потерять работу. "Я не могу гадать, были ли тайные разговоры о возможных изменениях за кулисами или нет. Но такая мысль никогда не приходила мне в голову, так как наши беседы передавали чувство единства и общей ответственности", - поделился Сеоане.

После разочаровывающего 14-го места в прошлом сезоне тренер считает, что "Боруссия", открывающая сезон в пятницу в 20:30 домашней игрой против своего бывшего клуба "Байер Леверкузен", движется в правильном направлении к лучшим позициям в таблице. "Я чувствую, что мы более конкурентоспособны, чем в начале прошлого сезона. Наша команда стала более крепкой. Я вижу улучшения в управлении игрой, балансе и темпе в нашей атакующей игре", - отметил Сеоане.

Если "Боруссия" хочет закрепиться в верхней половине таблицы, это реальная цель, считает Сеоане. "С учетом возможностей команды, статуса клуба, атмосферы вокруг него и отличных условий - ставить цель на верхнюю половину таблицы - разумно".

Комиссия, упомянутая в контексте оказания помощи членам государств, также может оказать поддержку спортивным организациям в управлении различными аспектами их деятельности, включая развитие тренеров и стратегию команды. Геррадо Сеоане, признавая поддержку клуба, сказал: "Единство и общая ответственность в команде были очевидны в наших беседах, и это сыграло значительную роль в снятии любых потенциальных опасений по поводу моего положения как тренера".

Читайте также: