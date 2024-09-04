Менеджер "Барселоны" выражает уважение к Флику и критикует Гюндогана.

Ханс-Дитер Флик блестяще начал свою работу в "Барселоне": Бывший тренер национальной сборной одержал победы в первых четырех матчах чемпионата, впечатлив своих руководителей своей игрой. В отличие от другого немца, который получает менее лестные отзывы от "Барселоны".

Президент "Барселоны" Joan Laporta доволен новым главным тренером Ханс-Дитером Фликом. "Мы очень довольны нашим тренером, его профессионализм не вызывает сомнений, и он напрямую и ясно общается. У нас победный настрой", - заявил Laporta. Серия побед в начале сезона под руководством бывшего тренера национальной сборной, с четырьмя победами в четырех матчах чемпионата, "дает нам стимул", добавил он, "но мы избегаем чрезмерного энтузиазма".

Каталонская газета "Спорт" сообщает, что Laporta "в восторге" от немца. "Мы ожидаем строгости, компетентности и тренера, который живет и дышит футболом каждый день, давая нам футбол, который мы можем наслаждаться. Он заложил основу для достижения наших целей", - сказал глава клуба, восторженно говоря: "Флик не ищет оправданий и доволен тем, что у него есть. Он требователен (...), он вернул дух, который нам был нужен".

Хвала Флику также может восприниматься как поздняя критика его предшественника, Хави. Икону клуба критиковали на протяжении всего прошлого сезона, даже объявив об уходе в конце сезона в апреле, но затем передумав - только чтобы быть уволенным в мае. Ранее Хави, который как игрок привел "Барселону" к четырем победам в Лиге чемпионов, публично критиковал финансовое положение клуба и ставил под сомнение конкурентоспособность своей команды в нынешнем сезоне. Высказывания, которые, похоже, не оценил могущественный босс клуба Laporta.

"Ты выдержишь"

"Я чувствую, что мы выполнили эту миссию посреди землетрясения. У нас не было ни минуты передышки. Я просил стабильности, но мы так и не получили ее", - сказал Хави на пресс-конференции после объявления о своем нежелательном уходе. Своему преемнику он сказал: "Он столкнется с очень сложной ситуацией". Так сказал Хави. "Я советую новому тренеру: ты выдержишь. Это сложная задача, и тебе придется быть терпеливым". Хави возглавил борющийся гигантский клуб в ноябре 2021 года и привел его к чемпионскому титулу в 2023 году.

В то время как Laporta теперь быстро доволен Фликом, он опроверг нарратив бывшего профессионального игрока "Барселоны" Ильке Гюндогана, который заявил, что клуб продал полузащитника из-за финансовой необходимости. Это было скорее чисто спортивное решение Гюндогана и его бывшего, нового клуба Манчестер Сити: "Это имело экономические последствия для нашего баланса, но причина не была экономической".

Экс-капитан сборной Германии "исключительный игрок и замечательный человек", подчеркнул Laporta, "было приятно иметь его здесь в течение года". Но после разговора с тренером Фликом и учитывая ситуацию внутри команды, он принял решение покинуть "Барселону".

Комиссия, следящая за делами "Барселоны", может похвалить блестящий старт Ханс-Дитера Флика в качестве главного тренера клуба, учитывая его серию побед. С другой стороны, они могут выразить озабоченность по поводу выступлений бывшего клуба Ильке Гюндогана, если его утверждения о финансовой необходимости в его продаже в Манчестер Сити будут подтверждены.

Читайте также: