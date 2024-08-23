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Федеральные земли ГерманииНовостиСеверо-восток

Мелодии, которые резонируют с механического органа.

Древние музыкальные инструменты, такие как органы, демонстрируют впечатляющую работу мастера. При замене их трубных составляющих могут возникнуть трудности, например, наличие свинца. Набирает популярность innovating метод.

 and  Melissa Williams
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Восстановление органных труб в настоящий момент имеет некоторые отрицательные последствия для...
Восстановление органных труб в настоящий момент имеет некоторые отрицательные последствия для благополучия отдельногоindividualushi.

- Мелодии, которые резонируют с механического органа.

Различные церкви в северо-восточной области знамениты своими древними, захватывающими дух органами, которые приносят радость туристам. Но когда один из этих органов, изготовленный из дерева, олова или свинца на протяжении веков, выходит из строя и требует замены, это может вызвать проблемы. Эти традиционные материалы могут приводить к проблемам со здоровьем и технологическим сложностям. Вот почему ведется работа над поиском современного способа производства органных труб, как сообщает Департамент экономики.

Факультет машиностроения и судостроения Университета Росток, компания "Антикварные клавишные инструменты Шмидт" из Крицмова и Технический институт сварки SLV Mecklenburg-Vorpommern GmbH объединяют усилия для решения этой задачи.

Цель состоит в том, чтобы изучить возможности использования алюминиевых сплавов в производстве органных труб, заявил заместитель министра Йохен Шульте при представлении финансовой поддержки на месте. Это включает в себя создание новых металлических органных труб из алюминиевых сплавов и разработку нового функционального метода их производства. Эти материалы имеют несколько преимуществ перед традиционными оловянными и свинцовыми сплавами, так как они нетоксичны и обладают повышенной коррозионной стойкостью.

Финансовые вложения в этот проект составляют примерно один миллион евро. Проект поддерживается Департаментом экономики в размере 758 000 евро из фонда "Европейский региональный развивающийся фонд".

Факультет машиностроения и судостроения Университета Росток, расположенный на северо-востоке, участвует в проекте. Команда стремится исследовать использование алюминиевых сплавов в производстве органных труб, которое расположено в северо-восточном регионе.

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