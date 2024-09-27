Мелания Трамп выразила удовольствие от своего инаугурационного выхода с Дональдом.

Во время пребывания Дональда Трампа на посту президента ходили слухи, что Мелания Трамп не очень-то его любит. Однако в недавнем интервью "Fox News" бывшая первая леди США, похоже, открыла для него уголок своего сердца.

Мелания Трамп нарушила молчание после двух лет. В преддверии выхода своей мемуарной книги 8 октября бывшая жена республиканца раскрывает некоторые ранее неизвестные аспекты своего брака с бывшим президентом США. "Теперь пришло время мне рассказать мою историю - и правду", - говорит Мелания Трамп в интервью "Fox News".

В беседе Мелания Трамп вспоминает начало своих отношений с республиканцем. 54-летняя женщина делится, как их первое свидание было необычным. Вместо ужина в ресторане, кофейни или кино, предприниматель взял ее на пустой участок земли, который он планировал приобрести. Но для Мелании Трампа это было "очень приятно", как она выражается.

"Потому что мы были одни в машине примерно полтора часа. Никаких других звуков, никаких других людей", - объясняет Мелания Трамп. "В тот момент он уже был известен как публичная фигура. Так что было очень приятно быть наедине с ним". Кроме того, Мелания Трамп раскрывает, что почувствовала связь с ним сразу же. "Мне понравилась его визия. И связь, которую мы разделяли. Это было что-то очень особенное".

Политические амбиции были неожиданными

Мелания Трамп также говорит о своей помолвке с предпринимателем в 2004 году: "Это был мой день рождения. И это был Мет-Гала. Все в одну ночь. Мы уже были дома, оба в нарядной одежде. THEN he proposed".

Ее муж не делился с ней своими политическими амбициями на тот момент, уточняет Мелания Трамп. "Мы не говорили об этом тогда". Лишь позже он выразил желание войти в политику. Когда ее спрашивают о том, поддерживает ли она своего мужа в случае его повторной президентской кампании, Мелания Трамп тверда: "Я поддерживаю его". До сих пор бывшая первая леди редко появлялась на предвыборном пути и не произносила речи на Национальном съезде республиканцев. Она также отсутствовала во время дебатов с демократом Камалой Харрис.

Он хотел больше детей, она нет

О своем муже Мелания Трамп выражает восхищение: "Мне нравится его остроумие, его личность, его доброта, он очень особенный. Его оптимизм. Его энергия. Это потрясающе". Они поженились в январе 2005 года, и их сын Баррон родился примерно через год.

В паре больше не было детей, несмотря на желание Дональда Трампа, как раскрывает его жена в интервью. "Для меня это всегда было идеально", - признается 54-летняя женщина. Дональд Трамп "призывал меня завести еще одного". "Но я сказала, что полностью довольна одним, потому что это очень занятая жизнь. И я знаю, как занят он. И я отвечаю за все. Так что это просто идеально".

То, что Мелания Трамп, похоже, осталась очарованной на протяжении всего интервью, может удивить многих. Ведь во время президентства Дональда Трампа ходили слухи, что бывшая модель не выносит его. Во время совместных публичных появлений она иногда отмахивалась от его руки, когда он пытался взять ее за руку. Также были неоднократные сообщения о разных кроватях в Белом доме. По словам журналиста Майкла Вольфа в его книге "Огонь и ярость: внутри Белого дома", Мелания Трамп была далеко не в восторге от президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году. Когда он все-таки победил на выборах, она якобы была "в слезах" - "и не от радости".

В беседе с "Fox News" Мелания Трамп выражает восхищение остроумием и добротой Дональда Трампа, несмотря на слухи во время его президентства. Несмотря на слухи о разных кроватях в Белом доме, Мелания Трамп, похоже, сохранила связь с Дональдом Трампом, как она раскрывает свою поддержку его возможных будущих политических амбиций.

Читайте также: