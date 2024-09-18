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Мелания Трамп выражает гордость за свои прошлые начинания в качестве модели, специально ссылаясь на ее обнаженные фотосессии.

Мелания Трамп, бывшая первая леди, поделилась свежим видео в социальных сетях во вторник, оправдывая свои прошлые работы в качестве модели в обнаженном виде, в то же время рекламируя свой последний труд.

 and  Ann Bradley
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Мелания Трамп, бывшая первая леди, выступает на Национальном съезде Республиканской партии в...
Мелания Трамп, бывшая первая леди, выступает на Национальном съезде Республиканской партии в Милуоки 18 июля 2024 года.

Мелания Трамп выражает гордость за свои прошлые начинания в качестве модели, специально ссылаясь на ее обнаженные фотосессии.

Почему я так уверена в своих фотосессиях в стиле ню? Интереснее подумать: почему СМИ так зациклены на критике моего отношения к красоте человеческого тела через модную фотосессию? - заявила она в опубликованном видео на X.

Бывшая первая леди продолжила: "Мы лишились способности восхищаться красотой человеческого тела? Художники на протяжении истории ценили и вдохновлялись человеческой фигурой, вызывая глубокие чувства и восхищение".

"Давайте уважать наши тела и поддерживать традиционное искусство использования нашего мастерства как сильного средства самовыражения", - заключила она.

Представитель бывшей первой леди не оперативно ответил на запросы о том, на какой именно критике со стороны СМИ имела в виду Мелания Трамп или получили ли недавнее внимание фотографии.

Мемуары Мелании Трампа, под названием "Мелания", должны появиться на полках в октябре, согласно издательству Skyhorse Publishing. Ее офис описал книгу как "мощную и вдохновляющую историю женщины, которая прокладывала свою дорогу, преодолевала трудности и символизировала личное достижение".

Нудевая модель Мелании Трампа была признана во время кампании 2016 года, когда Нью-Йорк Пост опубликовал серию ню-фотографий - предположительно сделанных в 1995 году и опубликованных в ныне несуществующем французском мужском журнале - которые ранее не были доступны в Интернете. На обложке журнала было написано "The Ogle Office".

В то время Дональд Трамп сказал газете, что фотографии были сделаны для европейского журнала до их знакомства, и что "такие фотографии очень модны и обычны".

Также во время кампании 2000 года британский GQ опубликовал обложку с Меланией Трамп, фотографией на самолете Трампа. Год спустя после публикации бывшая первая леди получила право на постоянное проживание в США, получив грин-карту в рамках престижной программы EB-1, как сообщает The Washington Post.

Бывший президент и первая леди поженились в 2005 году. Дональд Трамп также был женат на двух моделях: Иване Зельничковой и Марле Мейплз. Среди его многочисленных бизнес-вложений также была модельное агентство Trump Model Management, которое прекратило свою деятельность soon after he assumed office in 2017.

Мелания Трамп держалась в тени в течение всей кампании своего мужа в 2024 году, появившись всего несколько раз на публике после того, как бывший президент объявил о своей кандидатуре на пост президента в ноябре 2022 года: на его стартовом мероприятии в их доме Mar-a-Lago, когда она сопровождала его на голосование на первичных выборах в Флориде, и на Республиканском национальном конвенте в Милуоки этим летом.

В июле она выпустила заявление после попытки убийства своего мужа на митинге в Пенсильвании, поблагодарив агентов службы безопасности и сотрудников правоохранительных органов за защиту бывшего президента и выразив обеспокоенность своими "соотечественниками" после стрельбы.

Ранее этим месяцем бывшая первая леди, казалось, двигалась ближе к политическому светильнику в последние месяцы кампании 2024 года, публикуя серию политически заряженных видеороликов в социальных сетях.

Советники кампании Трампа и близкие союзники заявили, что бывшая первая леди поддерживает своего мужа и его политические цели и сосредоточена на воспитании их сына, Баррона. Они также упомянули, что она тщательно выбирает свои политические появления.

Мелания Трамп появилась на нескольких частных мероприятиях в этом году, в том числе на благотворительном вечере в пользу консервативной ЛГБТ-группы Лог Кэбин Рिपбликанс в своей резиденции Trump Tower в Нью-Йорке 8 июля, а также на благотворительном вечере вместе со своим мужем у инвестора Джона Пауэлсона в апреле.

В ответ на внимание СМИ к своим прошлым фотосессиям Мелания Трамп задалась вопросом, не потеряло ли общество способность ценить красоту человеческого тела. Во время президентской кампании 2016 года мужа в СМИ широко обсуждались ню-фотографии Мелании.

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