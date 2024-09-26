Мелания Трамп вновь вызывает любопытство по поводу инцидента с Батлером, поскольку она вспоминает тот момент, когда обнаружила сообщения о предполагаемых убийствах.

В интервью Fox News, которое вышло в эфир в четверг, бывшая первая леди выразила свое удивление в связи с инцидентом в Батлере, в результате которого бывший президент Дональд Трамп и другие получили ранения, а один человек погиб. Она выразила подозрения в отношении обстоятельств расследования, назвав их "необычными".

"Странно, как шум вокруг события 13 июля утих, все основные СМИ сообщали об этом в течение нескольких дней, а затем наступила тишина. У меня есть много вопросов: что происходит? Это неправильно", - заявила она.

Ее заявления во время интервью, которое было частью ее промо-кампании для новой книги, последовали за публикацией в социальных сетях earlier this month, в которой она выразила обеспокоенность в отношении протоколов безопасности на митинге и потребовала прозрачности в отношении попытки убийства.

"Я не могу не задуматься, почему стрелка не задержали до выступления? Есть определенно больше в этой истории, и мы должны раскрыть правду", - задумалась она в видео.

Во время интервью Fox News бывшая первая леди также обвинила демократов в частичной ответственности за попытки убийства из-за их риторики. Она заявила, что, называя ее мужа "угрозой демократии", они эскалируют враждебную обстановку.

"Неудивительно ли, что агрессивное насилие направлено против моего мужа, учитывая, что мы постоянно слышим, как лидеры оппозиции и основные СМИ называют его 'угрозой демократии' и бросают ему грязные оскорбления? Они просто подливают масло в огонь, создают нездоровую атмосферу и воодушевляют людей, намеревающихся причинить ему вред. Это должно прекратиться. Страна должна объединиться", - заявила она.

Дональд Трамп прокомментировал событие в Батлере 13 июля, где стрелок выстрелил восемь раз в направлении сцены, причинив вред правому уху бывшего президента. Секретные службы застрелили стрелка на месте.

Дональд Трамп планирует провести еще один митинг в Батлере на следующей неделе, тем самым вернувшись в город после попытки убийства. Мероприятие планируется в память о Кори Комперето, пожарном, погибшем при стрельбе, и двух сторонниках, получивших ранения, согласно заявлению кампании Трампа, сделанному в среду.

Мелания Трамп пролила свет на то, как она узнала об обеих попытках убийства, посмотрев телевизор, находясь в отдельном городе от мужа.

"Я включила телевизор и перемотала запись. Я была минутами позже и не полностью видела это в прямом эфире. Может, через 3-5 минут после того, как это произошло. Но когда я увидела это, я поняла, что никто не знал точно, что произошло, потому что, когда вы видите его на земле, вы не знаете точно, что произошло", - заметила она о стрельбе в Батлере.

Она также отметила, как узнала о второй попытке убийства, которая произошла на гольф-клубе Трампа в Вест-Палм-Бич, Флорида, недавно.

"Я была в Нью-Йорке, когда увидела это по телевизору, и позвонила ему. Он был в порядке, потому что сотрудники секретной службы были отличными", - вспомнила она.

Бывшего президента быстро вывели с гольф-клуба после того, как агент секретной службы выстрелил в подозреваемого, замеченного в кустах возле периметра клуба. Подозреваемый был позже арестован и предъявлено обвинение в попытке убийства, а также два обвинения в хранении огнестрельного оружия.

Мелания Трамп считает, что выживание обеих попыток убийства было чудом и предполагает, что Трампа сохранили для выполнения важной цели для американского народа.

"Я считаю, что оба случая [были чудом], особенно 13 июля, учитывая его масштаб. Он мог бы быть gone. Я верю, что что-то охраняло его. Он кажется важным для страны", - отметила она.

Ее мемуары под названием "Мелания" должны выйти в октябре, согласно издательству Skyhorse Publishing. Ее офис описал книгу как "мощную и вдохновляющую историю" женщины, преодолевающей превратности судьбы и достигающей личных достижений.

Бывшая первая леди сохраняла низкий профиль в течение всей кампании своего мужа в 2024 году, делая редкие публичные появления после того, как он объявил о своей кандидатуре в ноябре 2022 года.

"В свете недавних событий и продолжающегося расследования инцидента в Батлере важно, чтобы политика оставалась цивилизованной и способствовала единству, а не разжиганию языком или ярлыками, которые могут эскалировать tensions", - выразила Мелания.

"После попыток убийства важно, чтобы политические лидеры и СМИ несли ответственность за свои слова и действия, учитывая их потенциальное влияние на общественную безопасность и политику", - подчеркнула она.

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