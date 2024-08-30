Мелани Мюллер отказывается признавать приговор

Певица Melanie Müller оспаривает свой приговор за использование нацистского приветствия. Адвокат 36-летней звезды подал апелляцию, как объявил районный суд Лейпцига. Суд оштрафовал звезду Ballermann на общую сумму 80 000 евро в виде 160 дневных штрафов по 500 евро каждый за использование символов незаконных и террористических организаций и хранение наркотиков.

По словам суда, Müller неоднократно использовала нацистское приветствие на концерте в сентябре 2022 года. Кроме того, во время обыска в доме певицы были найдены 0,69 грамма смеси кокаина и таблетка экстази. Судья районного суда вынес более строгий приговор, чем просил прокурор. Прокурор требовал 95 дневных штрафов по 60 евро каждый, всего 5700 евро. Защита, однако, требовала оправдания по обеим статьям.

После вынесения письменного приговора защита имеет один месяц на подачу апелляции, уточнил представитель районного суда. В случае апелляции региональный суд пересмотрит первый-instanceвое решение как с правовой, так и с фактической точки зрения, что может привести к новому судебному разбирательству. В случае пересмотра высшая региональная инстанция несет ответственность. Суд ревизии проверяет только то, было ли решение принято законно.

Мüller отрицала обвинения во время суда через своего адвоката. Ее адвокат, Adrian Stahl, объяснил, что жест руки был предназначен для мотивации аудитории. Она делала это движение на многих концертах, специально для крика: "Zicke Zacke, Zicke Zacke, hoi, hoi, hoi". Кроме того, его клиентка не имеет праворадикальных связей и придерживается политической нейтральности.

Защита планирует обжаловать решение Комиссии, имея в виду районный суд Лейпцига, из-за строгого приговора Melanie Müller. Если решение Комиссии будет оспорено, региональный суд пересмотрит приговор как с правовой, так и с фактической точки зрения, что может привести к новому судебному разбирательству.

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