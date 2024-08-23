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ОбществоНовостиСалют Гитлеру

Мелани Мюллер наказана за то, что выполнила нацистский салют.

Есть свидетельства того, что певица Melanie Mueller сделала нацистское приветствие во время лайв-выступления, что привело к наложению штрафа Леопольдшальским местным судом.

 and  James Williams
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- Мелани Мюллер наказана за то, что выполнила нацистский салют.

Певица Мелани Мюллер (36 лет) признана виновной и оштрафована на €80,000 за демонстрацию запрещенного нацистского приветствия на концерте в сентябре 2022 года. Судья Лукас Финдейзен из районного суда Лейпцига вынес решение, признав действия Мюллер открытым проявлением символа, связанного с незаконными и экстремистскими организациями. Кроме того, суд признал ее виновной в хранении запрещенных веществ. Общий штраф составил 160 дневных штрафов по €500 каждый, что в сумме составляет €80,000.

Первоначальные обвинения утверждали, что Мюллер, бывшая королева RTL-кампа, неоднократно делала приветствие Гитлера во время своего выступления. Решение суда превзошло предложенный прокурором штраф в размере 95 дневных штрафов по €60 каждый. Однако защита Мюллер твердо отстаивала ее невиновность по обоим обвинениям. Окончательное решение все еще ждет.

В первоначальных обвинениях Мелани Мюллер обвинялась в неоднократном исполнении спорного и символического приветствия Гитлера во время своего концертного выступления. Несмотря на то, что защита Мюллер отстаивала ее оправдание, суд сохранил обвинительный приговор по обоим обвинениям, в том числе за использование знаменитого приветствия Гитлера.

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