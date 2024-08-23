- Мелани Мюллер грозит денежный штраф

Лендигский региональный суд вынес решение по делу о нацистском приветствии против музыканта Melanie Müller (36). Как сообщают СМИ, судья оштрафовал Мюллер на 160 штрафов по 500 евро каждый, что составляет 80 000 евро, 23 августа. Согласно сообщениям, в этом решении также учитывается наркотическое преступление прошлого года.

Мюллер лично присутствовала на заседании суда для вынесения приговора, но он еще не вступил в законную силу, как сообщается в outlets, таких как "Zeit Online". Согласно этим сообщениям, суд превысил предложенный прокурором штраф. Прокурор запросил 95 дневных штрафов по 60 евро каждый, всего 5700 евро. Адвокаты Мюллер просили оправдания по обоим эпизодам.

Pending Charges

Melanie Müller находится под следствием за неоднократное совершение незаконного и экстремистского жеста правой руки во время выступления в сентябре 2022 года. Она отвергает эти обвинения и заявляет, что не имеет связи с экстремистскими кругами. Кроме того, она обвиняется в незаконном хранении запрещенных веществ в Certain Day в августе 2023 года, согласно "Bild", как сообщает главный обвинитель с начала года.

Выполнение экстремистского жеста запрещено в соответствии со статьей 86a Уголовного кодекса Германии, и наказание может варьироваться от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Судья оштрафовал Melanie Müller на 160 штрафов по 500 евро каждый за совершение нацистского приветствия, что составляет 80 000 евро штрафов. Этот штраф существенно превысил предложенный прокурором штраф в размере 5700 евро.

Читайте также: