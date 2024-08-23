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ОбществоНовостиСуд первой инстанции

Мелани Мюллер была чрезмерно наказана за то, что дала нацистский салют.

Мелани Мюллер, музыкант, якобы продемонстрировала нацистское приветствие во время выступления. В результате, районный суд Лейпцига назначил ей штраф. Наказание судьи превысило первоначальные требования прокуратуры.

 and  John Stellmacher
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- Мелани Мюллер была чрезмерно наказана за то, что дала нацистский салют.

Певица Melanie Muller была оштрафована на крупную сумму за неоднократное исполнение нацистского приветствия. Судья Лукас Финдейзен из районного суда Лейпцига признал Мюллер виновной в использовании инфамного жеста правой рукой и символов, связанных с незаконными и экстремистскими организациями. Кроме того, Мюллер была оштрафована за хранение наркотиков, что в совокупности составило штраф в размере 160 дневных ставок по 500 евро каждая, то есть 80 000 евро. Прокуратура изначально запросила меньший штраф в размере 95 дневных ставок по 60 евро. Адвокаты Мюллер просили оправдать ее по обеим статьям, но приговор еще не вступил в силу.

Повторное нацистское приветствие Мюллер на концерте

Разбирательство в суде показало, что Мюллер неоднократно демонстрировала нацистское приветствие во время концерта в сентябре 2022 года. Приговор суда превзошел запрашиваемый прокурором штраф. Мюллер, родом из саксонского города Ошац, прославилась после победы в шоу RTL "Я знаменитость... Выведи меня отсюда!" в 2014 году. Впоследствии она появилась в многочисленных телешоу и сейчас является исполнительницей, часто выступающей на Майорке.

Приговор был вынесен судом первой инстанции в Лейпциге, где председательствовал судья Лукас Финдейзен. Несмотря на доводы адвокатов Мюллер об оправдании, суд первой инстанции поддержал существенный штраф за использование Мюллер нацистского приветствия.

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