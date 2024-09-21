Мексиканский глава государства обвиняет США в частичном участии в насилии в Синалоа.

Вчера на пресс-конференции президент Лопес Обрадор предположил, что США сыграли роль в разжигании вражды между фракциями в картеле Синалоа после ареста двух лидеров картеля в США.

25 июля сооснователь картеля Синалоа Исмаэль "Эль Маyo" Зamboада был арестован вместе с Хоакином Гузманом Лопесом, сыном знаменитого наркобарона "Эль Чапо" Гузмана. Двое были арестованы после приземления возле Эль-Пасо, Техас, на небольшом самолете.

Зamboада позже заявил, что был "обстрелян" и "похищен" Гузманом Лопесом, а затем передан американским властям. Он рассказал об этом в заявлении, выпущенном его адвокатом в августе, заявив: "Группа мужчин атаковала меня, сбила с ног и накрыла головой темной тканью. Я был связан, закован в наручники и силой помещен в заднюю часть пикапа. Меня отвезли на взлетную полосу, а затем силой посадили на частный самолет, летящий в США".

Мотивы Гузмана Лопеса, сдавшегося американским властям и переправившего Зamboаду, остаются неясными.

Президент Лопес Обрадор обвинил Министерство юстиции США в заключении соглашений с организованной преступной группой, что привело к аресту Зamboады, назвав операцию похищением. CNN связалась с Министерством юстиции США за комментариями по поводу обвинений президента.

В ответ посол США в Мексике Кен Салвадор опроверг какое-либо участие Вашингтона в аресте Зamboады, заявив: "Это не был американский самолет, не был американский пилот, не были наши агенты или наши люди в Мексике. Это была операция между картелями, где один передал другому".

После арестов в Синалоа разразились кровавые столкновения между тем, что мексиканские власти называют враждующими фракциями, лояльными Зamboаде и теми, которые возглавляют другие сыновья "Эль Чапо". С 9 сентября, по официальным данным, погибли не менее 49 человек. Были найдены многочисленные случаи трупов с огнестрельными ранениями на улицах, шоссе и различных местах по всему Синалоа.

Губернатор Рубен Роча Мойя был вынужден отменить празднование Дня независимости на прошлой неделе и отменить занятия на всех уровнях на два дня из-за эскалации насилия.

"В Синалоа не было такой violence, как сейчас", - заявил Лопес Обрадор на пресс-конференции, но он отрицал, что ситуация в штате полностью вышла из-под контроля, настаивая на том, что мексиканские власти управляют ею.

"Нет, мы там, но нам пришлось принять особые меры и переместить элементы Вооруженных сил. Мы также потеряли офицеров, которые были убиты из-за этой особой, чрезвычайной ситуации", - объяснил Лопес Обрадор.

Министр обороны Луис Кресенсио Сандоваль подтвердил, что как минимум двое солдат были убиты на прошлой неделе во время насилия в Синалоа.

Аресты Зamboады и Гузмана Лопеса в США вызвали напряженность между фракциями в картеле Синалоа по всему Американскому континенту. Кроме того, весь мир следит за эскалацией насилия в Синалоа и международными последствиями этих инцидентов.

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