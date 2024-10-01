Мексика назначила Клаудию Шейнбаум первой женщиной-главой государства.

В Мексике в следующий вторник впервые в истории страны женщина станет президентом, когда Клаудия Шиньейм примет присягу. Этой 62-летней бывшей мэре Мехико предстоит сменить Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который не мог баллотироваться на второй срок. Шиньейм принадлежит к левоцентристской партии Морена, возглавляемой действующим президентом, и она одержала победу на выборах 2 июня с убедительным большинством.

Основными задачами нового президента станут борьба с пугающе высокими уровнями преступности и деятельностью наркокартелей в стране. Кроме того, управление отношениями с соседними странами, в частности с Соединенными Штатами, будет важным аспектом ее правления, в особенности в вопросах контрабанды наркотиков и миграции.

Президенту Шиньейм предстоит столкнуться со значительными вызовами в снижении высоких уровней преступности и деятельности наркокартелей в стране. В течение своего срока ей будет необходимо установить и поддерживать благоприятные отношения с Соединенными Штатами, в частности в вопросах контрабанды наркотиков и миграции.

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