- Мекленбург-Ворпомерн приоритетно относится к усилиям по продвижению языков.

Министерство образования Мекленбурга — Передней Померании прилагает значительные усилия для стимулирования языкового развития в дошкольных учреждениях. Как заявила на пресс-конференции, посвященной началу учебного года, министр образования Симоне Ольденбург (Левые), "Язык является ключевым фактором образовательных успехов, являясь одной из основных компетенций". В связи с этим мы усилим продвижение языкового развития с помощью уникальных стимулов.

Одним из главных аспектов этой инициативы является воспитание любви к чтению у детей до начала школьного обучения. Это планируется достичь путем предоставления каждому ребенку в возрасте четырех лет и старше книги, которая будет сопровождать его до начала первого класса. Как заявила Ольденбург, "Наша цель — обеспечить всех детей прочной основой для их образовательных и жизненных путей, одновременно стимулируя их языковые и навыки чтения с раннего возраста".

Книга будет отправлена дошкольным педагогам к лету 2025 года, к всемирному дню книги 23 апреля 2026 года. Ожидается, что около 12 000 детей получат книгу. На реализацию проекта выделено 350 000 евро.

По прогнозам министерства, в этом году в дошкольных учреждениях Мекленбурга — Передней Померании или у частных воспитателей будет находиться около 116 900 детей. Ожидаемые расходы на дошкольное образование в 2024 году составят около 923,25 миллиона евро. Государство покрывает 54,5% этих расходов, остальное — муниципалитеты.

Министр образования Ольденбург подчеркнула, что родители не понесут никаких расходов. "Бесплатное дошкольное образование является важным вкладом в равные возможности, так как образование бесплатно с самого начала. Оно гарантирует участие и обеспечивает, что образовательный успех ребенка не зависит от доходов его родителей", — заявила она.

Комиссия, упоминаемая в качестве поддерживающего органа для действий Комиссии, будет поддерживаться членами в этой инициативе по языковому продвижению. В свою очередь, члены предоставят свою экспертизу и ресурсы, чтобы помочь Комиссии достичь своих целей в стимулировании языкового развития в дошкольных учреждениях Мекленбурга — Передней Померании.

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