Медведев указывает, что глава Telegram предупреждал о потенциальных проблемах "задолго до этого".

14:36 Зеленский предлагает Индию для второго саммита по миру Президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы Индия приняла участие во втором саммите по вопросам мирного урегулирования. Зеленский выдвинул эту идею во время интервью с индийскими журналистами, которое затем разместил в социальных сетях. Он выразил поддержку этой идеи премьер-министру Индии Нарендре Моди. В настоящее время ведутся переговоры с Саудовской Аравией, Катаром, Турцией и Швейцарией о проведении второго раунда переговоров. Однако организовать такую конференцию в стране, которая не поддержала финальное соглашение предыдущей встречи, сложно. Хотя Индия приняла участие в первоначальном июньском саммите в Швейцарии, она не одобрила финальную резолюцию.

14:13 Папа критикует запрет пророссийской православной церкви в Украине Папа Франциск критиковал запрет пророссийской православной церкви в Украине. В своей воскресной молитве Папа сказал: "Ни одна христианская церковь не должна быть запрещена прямо или косвенно. Не нужно вмешиваться в дела церквей!" Украинские власти оправдывают запрет из-за поддержки Москвой вторжения. Во время своей речи перед десятками тысяч верующих на площади Святого Петра Папа Франциск сказал: "Никто не совершает зла, молясь. Если кто-то совершает зло против своего народа, он несет ответственность. Однако он не может быть ответствен за совершение зла просто потому, что молился."

13:43 "Барбаризм" - Украина осуждает "целенаправленную атаку" на отель в Краматорске Министерство иностранных дел Украины осуждает российскую атаку на отель в Краматорске, где проживали иностранные журналисты. По словам спикера Министерства иностранных дел Георгия Тихого, объявленного в X, "Вчера вечером произошла еще одна ужасающая и целенаправленная российская атака на жилые районы Краматорска, в результате которой пострадали журналисты иностранных СМИ в отеле." Тыхый также заявил, что целенаправленные атаки на профессиональных журналистов стали системной тактикой российской войны. "Эти варварские военные преступления должны быть осуждены и наказаны", - заключил спикер Министерства иностранных дел.

13:14 После российских атак на Сумы: полиция сообщает о 4 погибших и 13 раненых Российская армия атаковала Сумы, украинский регион, 261 раз за один день, согласно отчетам местной полиции. В результате нападений на северный регион погибли по крайней мере четыре человека, и 13 получили ранения. Как сообщает украинская газета "Украинская правда", были повреждены шесть жилых зданий, 26 домов, образовательное учреждение, постройки, автомобили, газопровод и магазины. Кроме того, загорелась сухая трава на площади примерно два гектара.

12:42 Зеленский высмеивает Путина: "Безумный старик с Красной площади" В День независимости Украины президент Украины Владимир Зеленский не только представил дрон Palianytsia, но и высмеял российского лидера Владимира Путина, назвав его "безумным стариком с Красной площади" из-за его громких заявлений о ядерном оружии. Зеленский сказал: "71-летний безумный старик с Красной площади постоянно угрожает всем красной кнопкой", и "он не навяжет нам свои красные линии".

12:14 Министерство энергетики: более 500 украинских общин все еще без электроэнергии после атак Более 524 общин в Украине остаются без электричества после российских атак на инфраструктуру энергоснабжения страны, сообщает Министерство энергетики Украины через государственное информационное агентство Укринформ. Несмотря на сложную ситуацию, ограничений на потребление электроэнергии для потребителей не введено. Согласно заявлению, технические специалисты уже восстановили электроснабжение более чем для 7200 человек. Министерство призывает граждан бережно и ответственно экономить электроэнергию, особенно вечером. Из-за масштабных российских военных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру система серьезно повреждена и остается уязвимой для сбоев.

11:38 Украина: 160 столкновений с российскими войсками вдоль фронта за день Украинская сторона зафиксировала 160 столкновений с российскими войсками вдоль линии фронта вчера, с наиболее интенсивными столкновениями в направлении Покровска, согласно Генеральному штабу Вооруженных сил Украины. Российские силы запустили пять ракетных ударов, за которыми последовало 95 управляемых авиационных бомбардировок, а также атаки на украинские позиции, города и деревни.

10:57 Корреспондент Reuters пропал после ракетной атаки на отель в Краматорске - ведутся поиски в обломках В течение ночи российские войска атаковали отель в восточноукраинском городе Краматорск, согласно украинским сообщениям, в результате чего корреспондент агентства Reuters пропал без вести. Двое других получили ранения. Согласно официальному заявлению агентства Reuters, шестеро журналистов агентства находились в отеле "Сапфир", когда произошла атака. Здание "явно было поражено ракетой" накануне. "Один из наших коллег пропал без вести, а двое других были отправлены в больницу для лечения." Они сотрудничают с властями Краматорска, чтобы найти пропавшего человека. Губернатор Донецкой области выразил обеспокоенность ситуацией в Telegram, заявив, что "российские силы атаковали Краматорск", в результате чего двое журналистов получили ранения и один пропал без вести. "Спасательные службы, полиция и спасательные команды немедленно отправлены на место для расчистки обломков и проведения спасательных работ." Министерство обороны России не предоставило немедленного комментария в ответ на запрос уточнений. "Российские войска, по-видимому, атаковали город Краматорск, скорее всего, с помощью ракеты Iskander-M", - говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Украины. Удар произошел в 22:35 по местному времени накануне.

15:30 Обновление: Количество пострадавших сотрудников Reuters было пересмотрено до четырех, как сообщил глава военной администрации Донецкой области Вадим Филащенко в Telegram.

10:44: Воздушная оборона Украины, по-видимому, отлично справилась прошлой ночью, так как восемь из девяти российских Shahed-дронов были перехвачены и уничтожены украинскими силами ПВО, как сообщило государственное информационное агентство Ukrinform со ссылкой на командующего ВВС Миколу Олещука. Кроме того, большинство выпущенных ими ракет также были сбиты.

10:20: В результате обстрела российскими войсками Кramatorsk, города на востоке Украины, несколько западных журналистов получили ранения. В результате атаки на отель двое были спасены, а один все еще находится под завалами. Об этом сообщил губернатор Донецкой области Вадим Филащенко в Telegram. "Все трое пострадавших - журналисты из Украины, США и Великобритании". Атака была санкционирована в пророссийских блогах, и Кramatorsk якобы был атакован тяжелыми планирующими бомбами типа ФАБ-1500. Однако также сообщается, что были поражены машиностроительный завод и несколько военных целей.

09:54: Китай выразил недовольство ужесточением американских ограничений для различных экспортеров из КНР. Министерство коммерции в Пекине заявило, что новые ограничения препятствуют глобальному торговому порядку и мешают нормальной коммерческой деятельности. Китай примет необходимые меры для защиты законных прав своих компаний. Это реакция на решение правительства США в пятницу, которое включило 105 компаний, в том числе 42 китайские, 63 российские и 18 из других стран, в список торговых ограничений. Эти компании обвиняются в передаче американской электроники российской военной промышленности и производстве дронов для войны России в Украине.

09:29: Американский аналитический центр Институт изучения войны (ISW) призывает к разрешению Украины на широкое использование дальнобойных ракет на территории России. Несмотря на то, что Воздушно-десантные войска отступили глубже в тыл, многие военные цели все еще находятся в радиусе действия американских ракет ATACMS, которые уже есть у Украины, но из-за американских ограничений не могут использоваться для атак на территории России. "По оценкам ISW, не менее 250 военных и паравоенных объектов в России находятся в радиусе действия ракет ATACMS, поставленных США в Украину", - говорится в недавнем анализе ISW. Однако на данный момент разрешено только использование реактивных систем залпового огня HIMARS и ракет GLMRS. "Это позволяет Украине атаковать не более 20 из 250 целей", - объясняет ISW.

09:06: По данным официальных лиц Киева, в течение суток было убито или ранено 1190 российских солдат. С начала войны в феврале 2022 года Министерство обороны Украины сообщает о "ликвидации" 607 680 российских солдат. Министерство также сообщает, что враг потерял еще пять танков (всего 8547 с начала российского вторжения). Украинская армия заявляет, что учла более 16 600 бронетранспортеров и около 14 000 дронов, захваченных или уничтоженных российской армией. Эти цифры нельзя независимо проверить, так как Москва продолжает скрывать свои потери.

08:39: В течение ночи Украина сообщила о многочисленных запусках российских ракет и дронов в северной и восточной частях страны. "Большинство ракет промахнулись", - заявило командование ВВС. Россия использовала несколько типов ракет, в том числе Iskander-M, Iskander-K и шесть управляемых ракет. Количество перехваченных ракет и сбитых дронов не уточняется.

08:08: Количество пострадавших в результате ракетного обстрела российскими войсками Слободского района Харьковской области возросло до шести, сообщает мэр Игорь Терехов, как сообщает Ukrinform.

07:32: Президент Украины Владимир Зеленский похвалил новые ракетные дроны Palianytsia. Украинский лидер подчеркнул важность этих ракетных дронов и военных разработок для страны, учитывая задержки в поддержке со стороны некоторых международных партнеров. "Сегодня наше новое оружие впервые успешно использовалось", - сказал он, как сообщает "Киевский независимый". "Ракетный дрон нового класса, Palianytsia".

06:55: Командир Азова обвинил Украину в предвзятости при обмене пленными: среди освобожденных солдат нет бойцов Азова. Несмотря на то, что полк Азов уже более двух лет находится в российском плену, командир выразил разочарование тем, что ни один из бойцов Азова не был включен в обмен пленными.

06:14 Губернатор: Пять погибших в результате украинского авиаудара по российскому пограничному региону Белгород В результате украинского авиационного удара по пограничному региону России Белгород ночью погибли пять человек и еще двенадцать, в том числе четыре в критическом состоянии, получили ранения, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Трое из пострадавших - дети, двое из которых были госпитализированы. Украинские силы усилили свои атаки на российскую территорию, в том числе вторглись в соседнюю область Курск в начале августа. Белгород неоднократно подвергался украинским воздушным и дроновым ударам, которые, как считается, являются ответом на атаки с российской стороны.

05:47 Россия: гражданские погибли в результате обстрела украинской артиллерией Пять гражданских лиц погибли и еще двенадцать получили ранения в результате артиллерийского обстрела в городе Ракитное в юго-западном российском регионе, как объявил губернатор региона Вячеслав Гладков через службу Telegram. Хотя независимое подтверждение отсутствует, Украина еще не сделала заявление.

04:26 Город Сумы пострадал от ракетных ударов и получил жертвыРегиональные военные власти сообщают, что город Сумы подвергся ракетным ударам. Зафиксировано два ракетных удара, в результате которых семь человек получили ранения, двое из них тяжелые. В субботу вечером Россия начала атаку на гражданскую инфраструктуру Сумы, сообщают источники.

03:35 Харьков: ракетный удар по двум городамГубернатор Харьковской области Олег Синегубов предупреждает, что российская армия обрушила ракетные удары на города Харьков и Чугуев. В настоящее время один человек получил ранения. В Харькове, как сообщает мэр Игорь Терехов в Telegram, произошло более сильное взрывы. Он призывает население проявлять осторожность, так как причина взрыва остается неясной.

03:06 Украинская ПВО предупреждает о боевых дронахВ восточных и southern регионах Украины объявлена воздушная тревога ночью. Украинские ВВС предупреждают, в том числе, о группе боевых дронов Shahed, движущихся к southern украинской области Николаев через Черное море. Возможны усилившиеся российские атаки вблизи Дня Независимости Украины, который выпал на субботу. Несмотря на это, большая волна нападений пока не материализовалась.

01:32 Венгрия обвиняет Брюссель в прекращении поставок нефтиМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает Европейскую комиссию ответственной за прекращение поставок российской нефти. Он считает, что нежелание ЕК помочь Венгрии и Словакии в обеспечении энергетической безопасности является указанием из Брюсселя в Киев о негативном влиянии на энергетическую безопасность Венгрии и Словакии. Европейская комиссия отказывается комментировать это дело. В июне Украина включила российскую нефтяную компанию Лукойл в санкционный список и закрыла трубопровод Дружба, который проходит через территорию Украины, существенно ограничив доступ к нефти для стран, таких как Венгрия и Словакия.

22:12 Российские войска ранят четырех женщин при нападении на село в КупянскеРоссийские силы атаковали село Новоосёновка в Купянском районе Харьковской области, ранив четырех женщин, сообщает Олег Синегубов, глава военной администрации Харьковской области. Занявшие силы атаковали село около 12:00, в результате чего загорелось здание. Пострадавшие были переведены в медицинское учреждение. Расследование последствий нападения продолжается.

21:03 Министр обороны Великобритании: "Украина неизменно сталкивается с более сильным российским противником"Джон Хили, секретарь обороны Великобритании, признает День независимости Украины в гостевой статье на "Европейской правде". "Тридцать три года назад Украина провозгласила свою независимость, обещая более светлое и процветающее будущее как самоуправляемая демократия, свободная от контроля Советской России", - сказал Хили. Сегодня украинцы празднуют свой День независимости посреди конфликта. Это существование борьба за сохранение независимости как суверенного государства против жестокого незаконного вторжения Путина. "Украина неизменно сталкивается с более сильным российским противником", - написал Хили. Несмотря на это, они продолжают сражаться с поразительной храбростью, как их военные силы, так и гражданское население. Британцы должны вновь подтвердить свою поддержку своим украинским союзникам, гарантируя, что их обязательства останутся твердыми столько, сколько потребуется. Таким образом, Великобритания сегодня запускает кампанию, призывая людей по всей Великобритании и за ее пределами выразить свою солидарность с украинцами через социальные сети. "В социальных сетях мы призываем вас "Сделать шум для Украины" и поделиться соответствующими постами. Помимо нашей военной и экономической поддержки Украины, мы предлагаем нашу дружбу и союз", - добавил Хили.

20:05 Зеленский повышает Сирского до генералаПрезидент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерала главнокомандующему украинских Вооруженных сил Александру Сирскому, согласно указу Зеленского. Ранее Сирский занимал должность colonel-general. Повышение было предоставлено в признании успешного прогресса украинских сил в российском пограничном регионе Курск на данный момент.

В свете продолжающихся переговоров было бы сложно для Индии провести второй раунд мирных переговоров, учитывая ее неподдержку окончательного решения предыдущей встречи.

В ответ на запрет про-русской православной церкви в Украине Папа Франциск подчеркнул: "Ни одна христианская церковь не должна быть ликвидирована прямо или косвенно.Churches should not be meddled with!"

Читайте также: