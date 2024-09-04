- Медузы с пламенем, ныне найденные в Балтийском море возле Ростока

Колючие Встречи в Регионе Ростока оставили отдыхающих с кожными раздражениями из-за морских медуз, наслаждающихся купанием в Балтийском море. По словам Мануэля Брумме из немецкого Красного Креста (DRK) водного спасения в Маркграфенхайде, примерно 15 человек сообщили о контакте с этими морскими созданиями. К счастью, среди пострадавших не было зарегистрировано серьезных аллергических реакций.

Подобные случаи были отмечены около десяти дней назад в Шлезвиг-Гольштейне, и теперь морские медузы появились у побережья Мекленбурга-Передней Померании. Иногда их можно увидеть на пляже Варнемюнде, как сообщалось в газете "Балтийское море".

Отдыхающим рекомендуется быть осторожными во время купания

Однако эти инциденты не распространены вдоль всего побережья, утверждает сотрудник DRK Брумме. Отдыхающим следует оставаться бдительными во время купания. Невидимые щупальца могут передать яд от морских медуз в кожу, вызывая раздражение, ожоги, тошноту или рвоту в зависимости от количества яда, передаваемого. В тяжелых случаях это может привести к затруднению дыхания и проблемам с сердцем и кровообращением.

"Контакт с морскими медузами небезопасен. Возможно, стоит воздержаться от купания в пострадавших районах", - советует Анжа Нойцлинг, spokeswoman для Государственного управления здравоохранения и социального обеспечения (LAGUS) в Мекленбурге-Передней Померании. Государственное управление также распространило брошюру и листовку с полезными советами.

DRK обычно справляется с кожными реакциями, вызванными морскими медузами, путем охлаждения. Сотрудники DRK советуют не удалять или не смывать щупальца пресной водой.

Двести двадцать купальщиков пострадали в Шarbeутце

За выходные немецкая ассоциация спасения на водах (DLRG) оказала помощь более чем двумстам двадцати купальщикам в Шarbeутце, как сообщает "Любекские новости". Только двое из них испытали аллергические реакции, потребовавшие неотложной помощи, объяснил директор DLRG Haffkrug-Scharbeutz Лукас Ройтер. Большинство купальщиков были helped с помощью пены для бритья.

К удивлению, всего через день ветер изменил направление, и морские медузы унесло. Мануэль Брумме из водного спасения DRK в Маркграфенхайде ожидает, что это произойдет снова: "Ветер изменился, проблема должна утихнуть в ближайшие дни", - заключает он.

Отдыхающим следует быть осведомленными о риске травм от морских медуз, так как контакт с их невидимыми щупальцами может передать яд и вызвать раздражение, ожоги, тошноту, рвоту, затруднение дыхания и проблемы с сердцем и кровообращением в тяжелых случаях. Анжа Нойцлинг, spokeswoman для Государственного управления здравоохранения и социального обеспечения в Мекленбурге-Передней Померании, призывает к осторожности и советует воздержаться от купания в пострадавших районах из-за существующего риска.

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