Медицинские работодатели выпускают предупреждения о ежегодном дефиците 17 000 жилых домов для медсестер.

Ассоциация по уходу AGVP предсказывает нехватку мест в домах престарелых в ближайшем будущем на основе своих расчетов и призывает политику вмешаться. "Нам понадобится примерно 17 000 дополнительных мест в домах престарелых ежегодно к 2040 году", - заявил президент AGVP Томас Грайнер. Это составляет около 217 новых домов престарелых в год. "Вместо расширения и обеспечения будущего ухода за пожилыми людьми мы теряем места - около 16 000 в прошлом году", - с сожалением сказал Грайнер.

Некоторые страховые компании и политики пытались приуменьшить ситуацию, заявляя, что "она не так плоха, как кажется". Однако Грайнер возразил: "Если вам приходится связываться с восемью домами, чтобы попасть в список ожидания, это подрывает доверие к функционирующей власти". Он призвал политиков и страховые компании пересмотреть свои стратегии - иначе они рискуют потерять 450 домов и 33 000 мест в домах престарелых в этом и следующем году.

Взглянув назад, мы видим, что не всегда все обстояло так плохо. В 2008 и 2009 годах было создано более 330 домов престарелых с более чем 23 000 мест. Тогда Грайнер предложил всеобъемлющие реформы ухода, которые "создадут стабильную среду для родственников, получателей ухода, сиделок и управляющих домами престарелых".

Прогноз Ассоциации по уходу о необходимости 17 000 дополнительных мест в домах престарелых ежегодно к 2040 году подчеркивает грядущий [дефицит]. Грайнер также указал на тревожную тенденцию ежегодной потери 16 000 мест в домах престарелых, что еще больше усугубляет этот [дефицит].

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