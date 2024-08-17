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Медицинские работники объявляют страйк из-за смертей, связанных со изнасилованием

Смерть интерна-медика вновь потрясла совесть Индии: медицинские работники и борцы за права женщин требуют справедливости и устраивают протесты.

 and  Anthony Ross
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Протесты в Индии, которые были спровоцированы ужасной смертью медика-г∶Herr
Протесты в Индии, которые были спровоцированы ужасной смертью медика-г∶Herr

- Медицинские работники объявляют страйк из-за смертей, связанных со изнасилованием

Врачебный сектор в шоке и скорби, тревога в обществе: жестокое убийство молодого медицинского стажера в Индии спровоцировало новую волну протестов. Это еще один случай изнасилования, потрясший самую населенную страну мира. В 2022 году было задокументировано более 31 000 случаев изнасилований. Теперь протесты усилились: врачи по всей стране начали 24-часовую забастовку в субботу, отказываясь от приема пациентов, за исключением критических ситуаций.

Врачи в белых халатах

Между тем, протестующие в белых халатах требуют справедливости для виновных и более безопасных условий работы. "Я боюсь", - сказала молодая женщина-врач репортеру местного телевидения. Ее родители посоветовали ей избегать ночных смен. Необходимы меры безопасности, подобные аэропортам, считает РВ Асокан, глава Индийской медицинской ассоциации. "Врачей assaulted, недоплачивают и перегружают работой", - сказал другой врач газете "Times of India". Тысячи людей уже протестовали в предыдущие дни.

Одновременно Министерство здравоохранения в Нью-Дели призвало протестующих вернуться в больницы, учитывая рост случаев дизентерии и малярии. Они обещали создать комитет для предложения мер безопасности.

Вскрытие показало признаки сексуального насилия

Проблема вновь всплыла, когда тело 31-летней стажерки-врача было обнаружено ранним утром в пятницу в семинарской комнате больницы в Колкате. Считалось, что она спала там после длинной смены. Ее тело было покрыто многочисленными ранами, а вскрытие показало признаки сексуального насилия. На данный момент задержан один подозреваемый.

Результаты вскрытия свидетельствуют о групповом изнасиловании. Одновременно Верховный суд Колкаты поручил федеральному правоохранительному агентству Индии взять расследование под свой контроль.

Множество врачей подверглись нападению

Отчеты поднимают два важных вопроса: врачи в регионе регулярно сталкиваются с насилием на рабочем месте, когда родственники нападают на них, особенно когда пациенты не выживают. Исследование 2019 года, проведенное Индийской медицинской ассоциацией, показало, что до 75% врачей подвергаются угрозам и физическим нападениям.

Во-вторых, насилие против женщин широко распространено в патриархальном обществе более чем из 1,4 миллиарда человек. Официальные данные показывают, что новый случай изнасилования регистрируется каждые 15 минут. Настоящее число, скорее всего, выше, так как многие жертвы молчат из-за общественного стигматизирования. Отношение общества может быть фактором, когда тысячи женских эмбрионов ежегодно абортируются, девочки реже посещают школу, чем мальчики, и дочери часто считаются финансовой нагрузкой, несмотря на законодательный запрет на выплату приданого.

Несмотря на широкое внимание, привлеченное особенно жестокими случаями сексуального насилия, такие как групповое изнасилование 23-летней студентки на движущемся автобусе в столице, Нью-Дели, двенадцать лет назад, которое позже привело к ее смерти и массовым протестам, приведшим к ужесточению законов, многие индийские женщины все еще не доверяют полиции и системе правосудия, особенно те, кто принадлежит к низшим кастам. Многие дела остаются нераскрытыми, и некоторых подозреваемых даже освобождают под залог.

Недавно женщины всех возрастов присоединились к протестам, маршируя по улицам в День независимости Индии от бывших колониальных правителей, требуя жизни без страха. Также толпы разгромили больницу, где было обнаружено тело 31-летней медицинской студентки около недели назад. Полиция еще не раскрыла identities тех, кто ответственен за нападение, но были произведены некоторые аресты.

Премьер-министр признает общественный гнев

В своем выступлении в День независимости премьер-министр Нарендра Моди косвенно затронул вопрос, сказав: "Общество в гневе. Наша страна, наше общество и наши государственные правительства должны воспринимать это серьезно. Дела о насилиях против женщин должны расследоваться с большей срочностью". Однако ценности общества меняются медленно.

Другие медицинские работники выражают солидарность со своими бастующими коллегами, организуя подобные протесты в различных городах. Медицинское сообщество во всем мире выразило озабоченность и осуждение, призывая к более строгим мерам безопасности и более жестким правовым действиям против виновных.

Группа "Другие" состоит из медицинских работников из разных городов Индии и со всего мира, которые выражают свою поддержку бастующим врачам и требуют более безопасных условий работы для всех медицинских работников.

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