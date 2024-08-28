- "Медицинские обоснования": Хёке внезапно прекращает процесс собеседования с известными претендентами

Главный кандидат от AfD в Тюрингии, Björn Höcke, временно приостановил свою кампанию. Его команда сослалась на "проблемы со здоровьем", не вдаваясь в подробности и не уточняя, было ли это обмороком. Выборы в земельном парламенте Тюрингии состоятся в воскресенье, и Höcke и AfD сохраняют лидерство в опросах.

Höcke также отказался участвовать в главном дебате семи основных кандидатов, который Antenne Thuringia и ntv должны были транслировать в прямом эфире в среду в 17:00. По словам представителя, "участие Höcke невозможно из-за проблем со здоровьем. Ему нужно отдохнуть".

Ранее в неделе Höcke пытался отказаться от дебатов на ntv и Antenne Thuringia, мероприятие, запланированное за три месяца и подтвержденное им. Сначала он сослался на "личные дела", но отказался комментировать их дальше.

Позже Höcke подтвердил свое участие и выразил сожаление по поводу любых неудобств. Однако в среду утром он снова отказался, на этот раз окончательно. Его заместителем будет Stefan Möller, со-глава AfD в Тюрингии. Вы можете посмотреть теледебаты на stern.de в течение дневных часов.

Многие аналитики считают, что предыдущие телевыступления Höcke, в том числе на MDR, не были успешными. Он казался напряженным и менее красноречивым. Возможно, Höcke не хочет рисковать перед выборами, учитывая, что AfD стабильно опрашивается около 30% в течение недель.

Höcke должен выступить на митинге своей кампании в Нордхаузене в четверг днем. На данный момент представитель партии сообщил stern, что в расписании нет изменений.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Höcke должен выступить на митинге своей кампании в Нидерландах, в частности, в Нордхаузене в четверг днем. AfD в Тюрингии продолжает удерживать сильные позиции в опросах, несмотря на то, что их лидер взял перерыв из-за проблем со здоровьем.

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