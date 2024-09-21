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Медицинский работник заболел, став третьим человеком, который заболел после контакта с пациентом из Миссури, у которого диагностирован птичий грипп.

Человек, близко контактировавший с больным гриппом H5N1 в больнице Миссури, сообщил о наличии у себя симптомов, как объявил Центр по контролю и профилактике заболеваний США в пятницу.

 and  Yaroslav Smith
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Центры по контролю и профилактике заболеваний утверждают, что угроза H5N1 для широкой публики...
Центры по контролю и профилактике заболеваний утверждают, что угроза H5N1 для широкой публики остается слабой.

Медицинский работник заболел, став третьим человеком, который заболел после контакта с пациентом из Миссури, у которого диагностирован птичий грипп.

Здравоохранительный работник, трудящийся в медицинской сфере, не был протестирован из-за того, что его симптомы исчезли до начала расследования заболеваний, согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Это второй случай, когда медицинский работник сообщает о развитии симптомов после контакта с пациентом. Первый человек был протестирован на грипп, и результаты показали отсутствие инфекции, согласно CDC.

Возможность передачи H5N1 обычным людям остается минимальной, согласно агентству.

Медицинские работники обычно находятся в центре внимания расследований заболеваний из-за своей склонности заболевать первыми во время вспышек.

Тем не менее, ситуация отнюдь не простая. У пациента были существующие проблемы со здоровьем, влияющие на функцию легких, и при тестировании концентрация вируса в образце от него была низкой, что обычно указывает на легкую или возможно ослабевающую инфекцию.

Доктор Майкл Остерхольм, директор Центра исследований инфекционных заболеваний и политики в Университете Миннесоты, заявил, что его уровень озабоченности остается низким. Он не был вовлечен в расследование в Миссури.

Он отметил, что существует множество других инфекций, которые могут вызывать симптомы со стороны дыхательной системы.

“Хотя это так, мы наблюдали всплеск Covid-19, а также РСВ в то же время, поэтому можно ожидать, что определенный процент населения будет испытывать респираторные симптомы, не связанные с гриппом”, - добавил Остерхольм. В больничных условиях медицинские работники могут сталкиваться с этими патогенами еще чаще.

Несмотря на это, обнаружение дополнительных потенциальных случаев поздно в ходе расследования вызывает вопросы.

“Неясно, почему это не было сообщено вместе с другими случаями, и должны быть предприняты усилия для раннего выявления случаев гриппа”, - сказал доктор Сима Лакдавала, доцент микробиологии и иммунологии в Школе медицины Эмори. “Далее требуются дополнительные детали о том, является ли это инфекцией гриппа или другим респираторным вирусом. Серология будет полезна во всех этих случаях, а также для других контактов, которые могут не проявлять симптомов”, - сказал Лакдавала, который изучает передачу вируса H5N1, но не вовлечен в расследование в Миссури.

“Важно идентифицировать все потенциальные стада крупного рогатого скота с H5 во всех штатах”, - сказал Лакдавала. “Удивительно, что эта информация все еще недоступна, даже через несколько месяцев после первых случаев у коров в марте”.

С тех пор, как в марте были зафиксированы первые случаи птичьего гриппа у молочных коров, 213 стада протестировали положительно в 14 штатах. Тем не менее, в Миссури не было сообщений о положительных стадах.

Причина заражения пациента из Миссури вирусом H5N1 остается загадкой. Министерство здравоохранения и социальных служб Миссури провело интервью с пациентом, а также с членом его семьи, который также заболел в тот же день, но не был протестирован. Они сообщили об отсутствии контакта с больными животными или сырым молоком.

Оба человека полностью восстановились от своих заболеваний. В этом неделе были взяты образцы крови у них и отправлены в CDC на тестирование на антитела к вирусу, вызывающему птичий грипп, что указывало бы на предыдущую инфекцию.

Медицинские работники часто приоритезируются во время расследований заболеваний из-за своей вероятности заболеть первыми во время вспышек. Несмотря на сообщение о респираторных симптомах, медицинский работник, в данном случае, не был протестирован первоначально из-за того, что его симптомы исчезли до начала расследования.

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