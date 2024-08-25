- Медицинский работник теряет сознание и погибает в медицинском учреждении.

В центре Мюнхена водитель потерял сознание за рулем. Его автомобиль вылетел на перекресток и столкнулся со светофором в пятницу, как сообщили власти. Свидетели незамедлительно вызвали службу спасения и начали проводить сердечно-легочную реанимацию для 64-летнего мужчины, находившегося без сознания. К сожалению, он скончался в больнице, как подтвердили полицейские. Предполагается, что он столкнулся с внезапным ухудшением здоровья. Дополнительных подробностей не сообщалось.

Автомобиль, участвовавший в аварии, был зарегистрирован в Баварии. Несмотря на инцидент, жизнь города Мюнхена продолжала кипеть в тот уик-энд в Баварии.

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