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Медицинский работник признался в попытке отравления фальшивой вакциной против COVID-19, нацеленной на сопровождающего маму

Медпрофессионал из Великобритании признал вину в понедельник за дерзкую, но неудачную попытку убить партнера своей матери. План включал создание поддельных документов о вакцине от COVID-19 и самодисfalenirovanie для того, чтобы ввести яд в жертву через инъекцию.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
Неспецифицированная документация, использованная в качестве ссылки.
Неспецифицированная документация, использованная в качестве ссылки.

Медицинский работник признался в попытке отравления фальшивой вакциной против COVID-19, нацеленной на сопровождающего маму

Томас Кван, 53-летний мужчина, выдавал себя за медицинского работника и даже измерял давление своей матери, прежде чем ввести вредное вещество в её партнёра, Патрика О'Хары, в Ньюкасле, на севере Англии.

По версии обвинения, О'Хара перенёс некрозирующую фасциит, смертельно опасную бактериальную инфекцию, поедающую плоть, после введения.

На слушании в понедельник Кван, медицинский работник из Сандерленда, признался в покушении на убийство. Процесс в суде начался в прошлую неделю после признания.

Ранее Кван признался в введении опасного вещества, как заявили прокуроры.

На открытии процесса в четверг прокурор Питер Мейкпис сказал жюри: "Иногда, хотя и редко, правда может быть действительно более невероятной, чем вымысел".

Мейкпис продолжил, раскрыв озабоченность Квана по поводу завещания его матери. Это завещание гласило, что О'Хара унаследует её дом, если он будет жив после её смерти.

"Мистер Кван воспользовался своим обширным знанием токсинов и осуществил свой зловещий план", - заявил Мейкпис.

"Этот план заключался в том, чтобы притвориться общим медсестрой, посетить дом мистера О'Хары, общий дом матери подсудимого, и ввести ему смертельный яд под предлогом введения вакцины от COVID", - добавил прокурор.

Кван принял меры предосторожности для своего злодеяния, такие как проживание в отеле под ложным именем, использование поддельных номерных знаков на своем автомобиле и ношение парик, сказал Мейкпис.

В свете инцидента международные СМИ продолжают сообщать об этом шокирующем случае в Великобритании. Несмотря на то, что Кван является медицинским работником из Сандерленда, его обманывающие действия вышли за пределы Великобритании, вызывая обеспокоенность по поводу честности медицинских работников во всем мире.

Документ без имени, не указан

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