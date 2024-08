Медицинский персонал в Индии 24 часа не работает.

Однажды снова Индия потрясена жестоким инцидентом в больнице Колкаты. Молодого талантливого врача жестоко избили и убили, что вызвало возмущение среди медицинских работников. В ответ на это врачи со всей страны объявили 24-часовую общенациональную забастовку, как того потребовала Индийская медицинская ассоциация (IMA). Это шаг, как они объяснили, является попыткой добиться справедливости для своего павшего коллеги и дочерей.

На демонстрации в Нью-Дели были видны плакаты с надписью "Хватит". В то же время, множество жителей Колкаты провели ночь с факелами, держа плакат "Руки, которые лечат, не должны истекать кровью".

Жестокое преступление произошло 9 августа, когда безжизненное тело 31-летнего врача было найдено в государственной больнице Колкаты. Ее безжизненное тело было найдено в семинарской комнате больницы, где она взяла перерыв во время смены продолжительностью 36 часов. Автопсия подтвердила ужасный акт изнасилования. Ее скорбящая семья обвинила группу преступников.

Этот ужасный инцидент вызвал общенациональные протесты. Ранее в этом году сотрудники нескольких государственных больниц в разных регионах ушли с работы во время отдельных смен. Тысячи людей вышли на улицы Колкаты в среду. thereafter, IMA called for a nationwide strike, which took place on Friday.

До сих пор власти арестовали сотрудника больницы в качестве подозреваемого. Протестующие утверждают, что расследование было неадекватным. В результате городской суд передал дело в Центральное бюро расследований, чтобы восстановить доверие к процессу расследования.

К сожалению, сексуальное насилие в отношении женщин в Индии широко распространено. В 2022 году в этой патриархальной стране с населением 1,4 миллиарда человек в среднем ежедневно регистрировалось около 90 изнасилований. Многие случаи изнасилования остаются нераскрытыми из-за стигмы, окружающей жертв, и недоверия к полиции и системе правосудия. Приговоры за изнасилование редки, и длительные судебные процессы часто длятся годами.

Возможно, общественные взгляды частично способствуют этой проблеме. Каждый год тысячи женских плодов прерываются, девочки реже посещают школу, чем мальчики, и дочери часто воспринимаются как финансовая нагрузка на семьи, часто требуется значительный приданый, несмотря на его незаконность. Однако когда особенно жестокий случай сексуального насилия получает широкую огласку, общественное негодование усиливается, особенно после печально известного группового изнасилования 23-летней студентки на движущемся автобусе в Делі двенадцать лет назад. Она умерла от полученных травм в больнице.

Моди призывает к быстрым действиям

Двенадцать лет назад массовые протесты привели к ужесточению законов после упомянутого жестокого инцидента. Четверых преступников казнили семь лет спустя, что вызвало ликование у ворот тюрьмы в Нью-Дели. Тем не менее, многие индийские женщины по-прежнему не доверяют полиции и системе правосудия, особенно те, кто принадлежит к низшим кастам. Многие случаи остаются нераскрытыми в течение многих лет, и некоторым подозреваемым даже удается выйти под залог.

В последнее время к протестам присоединились многие женщины, от молодых до пожилых. Они маршировали накануне Дня независимости от британского правления, требуя жизни без страха. Совпадение или нет, но больница, где было найдено безжизненное тело 31-летней медицинской студентки, была разграблена в ту же ночь.

Индийский премьер-министр Нарендра Моди коснулся ситуации в своей речи в День независимости. "Общество в ярости", - сказал он. "Наша нация, наше общество и наши региональные правительства должны относиться к этой ситуации с надлежащей серьезностью. Преступления против женщин должны расследоваться с большей срочностью". Стоит отметить, что общественные ценности меняются крайне медленно.

Участвующие в протестах женщины требуют жизни без страха, выражая свои опасения по поводу прав и безопасности женщин в Индии. Жестокое преступление против молодого врача вызвало национальную дискуссию о необходимости срочно решать проблемы сексуального насилия и повышать

Читайте также: