Медицинский лидер выступает за усиление мер безопасности против агрессии в клинических условиях

Врачи в Германии требуют усиления мер безопасности в связи с ростом агрессии. Председатель Ассоциации общих врачей и терапевтов Маркус Бейер в интервью газетам Funke Group выразил обеспокоенность тем, что их сотрудники все чаще становятся жертвами насилия и неуважительного поведения. Ранее председатель Ассоциации врачей, работающих в системе обязательного медицинского страхования, Андреас Гассен, выразил обеспокоенность увеличением числа агрессивных пациентов в медицинских учреждениях.

По мнению Бейера, реальное физическое насилие случается редко, но все же имеет место. Он считает, что основной причиной ухудшения дефицита медицинских работников является регулярное оскорбительное поведение пациентов по отношению к врачам и медсестрам: "Если врачи и медсестры регулярно испытывают на себе verbal abuse от пациентов, это существенно снижает привлекательность профессии", - сказал Бейер газетам Funke.

Бейер предложил включить врачебные практики в планируемый законопроект, направленный на усиление защиты силовых структур, над которым в настоящее время работает Федеральное министерство юстиции. Целью этого закона является ужесточение наказаний за нападения на сотрудников экстренных служб, что было спровоцировано ростом инцидентов против сотрудников полиции, пожарных и спасательных служб в последние годы.

В ответ на комментарии Гассена министр Юстиции Бюшманн заявил, что он изучит возможность внесения изменений в запланированную реформу. "Наша цель - защитить сотрудников экстренных служб, таких как пожарные, полицейские и медицинский персонал в скорой помощи, от преследований и насилия", - сказал Бюшманн в прошлую среду газете "Новая Оснабрюкская газета".

Он добавил: "Мы исследуем, есть ли подобные обстоятельства в врачебных практиках и есть ли соответствующий правовой интерес - я планирую лично обсудить этот вопрос с господином Гассеном. Встреча назначена".

Председатель Ассоциации общих врачей и терапевтов Маркус Бейер предложил включить врачебные практики в планируемый законопроект, направленный на усиление защиты экстренных служб. Это предложение было сделано в ответ на растущую агрессию, с которой сталкиваются медицинские работники, о чем также высказался председатель Ассоциации врачей, работающих в системе обязательного медицинского страхования, Андреас Гассен.

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