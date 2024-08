Медики предпочитают гибкие карьерные пути.

В течение многих лет ходили слухи о том, что группа The Doctors может завершить свою музыкальную карьеру. Недавно Бела, Фарин и Род завершили трехлетний мировой тур тремя незабываемыми концертами в Берлине. Но что дальше? Скромные чемпионы мира музыки, как themselves называют The Doctors, хранят молчание.

The Doctors процветают уже 42 года. Пионеры Фарин Урлауб и Бела Б, оба за 60, иногда упоминали, что не хотят идти по стопам артистов вроде Мика Джаггера, Элиса Купера или Kiss, которые все еще или раньше выступали даже на пенсии.

Теперь, когда The Doctors завершили еще одно эпическое концертное турне, многие фанаты задаются вопросом: что ждет Белу, Фарина и постоянного бас-гитариста Родриго Гонсалеса?

После недавних волнующих выступлений перед 150 000 поклонников на поле Темпельхоф в Берлине троица берет заслуженный отдых. "Мы три года играли, выпустили три альбома, и теперь пришло время отдохнуть", - говорит 61-летний Бела Б (настоящее имя Дирк Фельзенхаймер) в подкасте "Diese eine Liebe".

Урлауб берет перерыв

Помимо перерыва, группа не спешит брать на себя обязательства. На данный момент "у нас вообще никаких планов нет", признается Фарин Урлауб, псевдоним Яна Веттера, в подкасте, "потому что я хочу отправиться в следующем году в многочисленные экологические поездки - на велосипеде и пешком. Я спланировал много увлекательных приключений. Следующие семь месяцев полностью забронированы".

Когда его спрашивают о будущем группы в подкасте, Род отвечает загадочно: "Я не буду раскрывать карты!"

Ранее в подкасте Урлауб уточнил: "Посмотрим, как пойдут концерты. И если мы по-прежнему будем приятно проводить время вместе, скорее всего, группа продолжит существовать. Будем ли мы делать что-то другое, я не могу сказать. Но мы все равно будем где-то рядом".

Не первое перерыва

Возможно, Урлауб намекал на то, что члены группы могут продолжать создавать музыку, но не обязательно под названием The Doctors. Урлауб выпустил свой первый сольный альбом в 2001 году и later запустил собственный проект, Farin Urlaub Racing Team. Он также увлекся фотографией во время своих многочисленных путешествий. Бела Б выпустил несколько сольных альбомов с 2006 года и даже попробовал себя в актерстве. Род работал продюсером и играл в группах, таких как Abwärts и ¡Más Shake!

Однако фанаты не должны исключать возможность воссоединения The Doctors в будущем. Ведь группа уже брала длительные перерывы и всегда возвращалась. Группа была образована в Западном Берлине в 1982 году и распалась в 1988 году. Их возрождение с Родом в качестве постоянного члена произошло в 1993 году. Группа взяла значительный перерыв между 2012 и 2020 годами, не выпустив альбом в течение восемь лет.

Члены группы, в том числе Фарин Урлауб и Бела Б, иногда выражали желание не следовать примеру артистов, которые выступают на пенсии. Урлауб упоминал о желании отправиться в экологические поездки, что может указывать на потенциальные сольные проекты или перерывы, не связанные с The Doctors.

Пока идет разговор о возможном перерыве, прошлые сольные проекты Урлауба и актерские работы Бела Б подчеркивают, что члены The Doctors имеют историю преследования индивидуальных интересов вне группы, что свидетельствует о том, что перерывы или сольные проекты не являются чем-то необычным для группы.

Читайте также: