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Медики обнаружили обширную область облысения в животе молодой женщины.

 and  Michael Bootcampf
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Люди неспособны переваривать волосы. Их накопление в желудке требует хирургического вмешательства...
Люди неспособны переваривать волосы. Их накопление в желудке требует хирургического вмешательства как средства. (Архивная фотография)

Медики обнаружили обширную область облысения в животе молодой женщины.

Десятилетняя девочка в Индии испытывала мучительные боли в животе в течение недель. В конце концов, её родители привели её в медицинское учреждение, где врачи обнаружили 50-сантиметровый волосяной ком, последствие редкого "синдрома Рапунцель".

Дети могут испытывать боли в животе по разным причинам, таким как чрезмерное потребление сладкого или желудочные инфекции. Однако причиной постоянных болей в животе у девочки в пригороде Васи-Вирар, Индия, был необычный "синдром Рапунцель".

По данным "Times of India", девочка страдала от постоянных болей в животе, тошноты и рвоты в течение нескольких дней. Несмотря на попытки родителей обратиться за медицинской помощью, состояние девочки не улучшилось. После почти трех недель повторяющихся болей они отвезли её в детскую больницу Бхай Джербай Виади в Мумбаи, которая находится примерно в 50 километрах. При поступлении девочка страдала от запора в течение более пяти дней,according to a pediatric surgeon. She appeared underweight, exhibited intense lower abdominal pain, and had undergone considerable weight loss. During an examination, the doctor detected a firm to hard mass within her abdomen.

Ультразвук показал источник симптомов девочки: волосяной ком, застрявший в желудке и даже проникший в тонкий кишечник. Оказалось, что девочка глотала свои волосы. Врачи детской больницы якобы удалили 50-сантиметровый волосяной ком из брюшной полости девочки.

До и после операции девочка получила эмоциональную поддержку. Её мать была шокирована диагнозом, но девочка полностью восстановилась и с нетерпением ждёт возвращения в школу, как сообщила "Times of India".

Диагноз: compulsive hair consumption

Компульсивное потребление и проглатывание волос, часто называемое поеданием волос или трихофагией, - это состояние, при котором люди борются с неправильным потреблением и перевариванием волосяных волокон. Это явление, в основном затрагивающее подростков-девочек и молодых женщин в возрасте до 30 лет, может привести к образованию "трихобезоара" в желудке. В случае индийской девочки это вызывало сильную боль из-за невозможности пищеварительной системы переваривать волосы. Эта редкая форма поедания волос называется "синдромом Рапунцель".

"Синдром Рапунцель" был впервые описан в 1968 году, и с тех пор было зарегистрировано менее сотни случаев во всем мире. Названный в честь знаменитой длинноволосой сказочной героини Рапунцель братьев Гримм, у людей, страдающих этим синдромом, волосяные комки могут проходить через желудок и кишечник. Кроме болей в животе и тошноты, "синдром Рапунцель" также может приводить к депрессии и расстройствам личности, и в тяжёлых случаях может быть смертельным.

Постоянные боли в животе и тошнота у девочки были симптомами редкого "синдрома Рапунцель", вызванного её компульсивным потреблением волос. После недель дискомфорта волосяной ком в её животе был finally removed, что привело к её полному выздоровлению.

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