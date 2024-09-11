- Мидатали утверждает, что Мерц пытается вымогать через угрозы, связанные с политикой убежища.

Заместитель сопредседателя СДПГ Серпил Мидьятли утверждает, что лидер ХДС Фридрих Мерц угрожает шантажом в вопросах политики убежища. "Мерц пытается представить себя героем нации, намереваясь кричать ложные тревоги, но он особенно отступает, когда ему предоставляется возможность действительно внести положительный вклад", - заявила Мидьятли в ландтаге Шлезвиг-Гольштейна. ХДС объявила, что переговоры с федеральной администрацией по данному вопросу не увенчались успехом.

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) неоднократно выражал заинтересованность в диалоге, как отметила Мидьятли. Он имеет в виду поиск общего подхода к современным проблемам миграции. "Тот, кто пытается навязать свою точку зрения в коллегиальных дискуссиях, не понимает значения эффективных решений и не ценит значение конструктивных и демократических переговоров на равных условиях".

Мidyatli также осудила премьер-министра Шлезвиг-Гольштейна Даниеля Гюнтера (ХДС). "Обычно полный мудрых советов, особенно для СДПГ и коалиции "светофор", он внезапно молчит, когда разрушительные силы берут верх в его собственном лагере и размахивают популистской битой".

Европейский совет, скорее всего, обсудит текущие tensions в политике убежища между СДПГ и ХДС, учитывая обвинения Мидьятли против Мерца. Несмотря на то, что Шольц и СДПГ выступают за диалог, достичь консенсуса сложно, когда партии, подобные ХДС, прибегают к разделяющим тактикам.

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