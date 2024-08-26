- Meyer Burger намерен сохранить присутствие в Саксонии-Анхальте.

Решение Меера Бургера приостановить производство солнечных батарей в Саксонии-Анхальт откладывается. Компания приостановила планы по созданию нового производственного сайта в США из-за их неосуществимости, как было объявлено. Это означает, что завод в Биттерфельде-Вольфене продолжит работать. Как выразился CEO Гюнтер Эрфурт, "Это серебро в облаке".

Изначально Эрфурт упомянул, что планировалось сократить производство в районе Тальхайм, как только начнется производство в США. "Теперь этот план отменен", - добавил Эрфурт. Завод, на котором работают 350 человек, останется "опорой" производства солнечных батарей Меера Бургера, поставляя модули для их операций в Аризоне, штате США. По словам швейцарской корпорации, это самый финансово выгодный вариант на данный момент.

Весной Меер Бургер закрыл то, что они заявили как крупнейшее в Европе производство солнечных модулей в Саксонии в Фрайберге. Завод в Биттерфельде-Вольфене также рассматривался на закрытие, но недавние отчетыuggested, что производство там будет необходимо по крайней мере до 2025 года - однако компания не давала никаких гарантий на более длительный срок.

Европейский Союз может выразить озабоченность по поводу решения Меера Бургера приостановить расширение производства солнечных батарей в США и пересмотреть свои операции в Саксонии-Анхальт, учитывая зависимость компании от этого региона для значительной части своей деятельности. Несмотря на трудности, завод Меера Бургера в Биттерфельде-Вольфене, являющийся важной частью сектора производства солнечных батарей в Европейском Союзе, продолжит служить основным поставщиком для операций компании в ЕС, в том числе в Аризоне, США.

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