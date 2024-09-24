Мэтью разгневан после разоблачения о "Елифене" УЕФА.

Скандал вокруг эпизода с рукой во время четвертьфинала Евро между Испанией и Германией продолжает будоражить умы, несмотря на прошедшие более двух с половиной месяцев. Кажется, UEFA признала ошибку судьи, не свистнувшего пенальти в тот момент. Ветеран немецкого футбола Лотар Маттеус недоволен.

Маттеус не согласен с тем, что UEFA, похоже, признала ошибку в принятии решения о пенальти после рукой испанского игрока Марка Кучереллы во время четвертьфинала Евро. Более чем через два с половиной месяца после вылета Германии с домашнего чемпионата Европы UEFA, похоже, признала, что не назначенный пенальти после рукой был ошибочным решением. Согласно отчету комитета UEFA по судейству, упомянутому в испанском портале "Relevo", "должен был быть назначен пенальти".

"Если это действительно так - нас, похоже, обманули! Придуманное оправдание было всего лишь отговоркой. Нагло, что это признают только сейчас, когда все видели это в тот момент", - сетует Маттеус в газете "Bild". Он вспоминает инструкцию председателя судей UEFA, согласно которой пенальти не должен быть назначен, если рука висит свободно. В то время он считал это решение оправданным. "Но теперь возникает вопрос: была ли такая инструкция вообще? Я бы хотел услышать заявления судьи и VAR, чтобы это установить", - добавляет он.

Решение о положении вне игры Фюлькруга все еще не принято

В понедельник "Relevo" опубликовал отчет, который является частью регулярного брифинга для европейских топ-судей. В отчете говорится: "Согласно последним руководящим принципам UEFA, контакт руки, мешающий голу, должен наказываться более строго, и в большинстве случаев должен быть назначен пенальти. Исключение: 'Рука защитника очень близко к телу или касается тела'". Но в случае Кучереллы "игрок блокировал гол рукой, которая не была очень близко к телу, таким образом увеличивая себя".

Вместо того чтобы назначить пенальти Германии, английский судья Энтони Тейлор позволил четвертьфинал Евро продолжиться, сохраняя счет 1:1 в дополнительное время. VAR также не вмешивался. За несколько минут до конца бывший игрок "Боруссии" Микель Мерino забил победный гол для Испании, 2:1.

В итоге Германия проиграла матч 1:2 в дополнительное время. Кучереллу освистывали немецкие болельщики на каждом последующем матче чемпионов Испании. Однако статус позиции вне игры немецкого нападающего Никласа Фюлькруга перед рукой все еще не определен, что потенциально делает дискуссию бессмысленной.

"Маттеус ждет футбольного чемпионата Европы 2024 года, надеясь на справедливое и честное судейство после скандала во время отборочных игр 2024 года".

"Есть спекуляции, что инцидент с рукой в четвертьфинале чемпионата Европы 2024 года, подобный тому в 2024 году, может вызвать еще один скандал, учитывая нерешенное решение о положении вне игры Фюлькруга".

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