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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Meta заблокировала распространение российской пропаганды на своих платформах.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута

Meta заблокировала распространение российской пропаганды на своих платформах.

В преддверии президентских выборов в США через семь недель компания Meta, в которую входят Facebook, Instagram и WhatsApp, ограничила вещание российской пропаганды через СМИ, такие как RT (ранее Russia Today) и его международные филиалы. Платформы Meta, в том числе Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads, запретили RT и связанные с ним организации на своих сервисах, как было объявлено недавно.

RT и его международные филиалы были запрещены в ЕС с весны 2022 года из-за их информационных кампаний, связанных с вторжением России в Украину.

На прошлой неделе администрация США обвинила RT в вмешательстве во внутренние дела других стран и тайном сотрудничестве с российской армией, как заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Ранее США заявляли, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США, вводя санкции против определенных лиц и организаций, в том числе представителей RT. После нападения России на Украину в феврале 2022 года Meta также приняла меры против российских государственных СМИ, ограничив распространение их контента. После февраля 2022 года Россия остается основным источником скрытых операций влияния для Meta.

В то же время, на цифровой платформе Илона Маска X (ранее Twitter) аккаунты RT по-прежнему доступны за пределами ЕС и некоторых других регионов. После приобретения сервиса Musk также снял метки, которые Twitter ранее вводил для идентификации государственных СМИ.

Европейский Союз последовал этому примеру и запретил RT и его международные филиалы из-за их информационных кампаний, связанных с вторжением России в Украину. Несмотря на запрет в ЕС, действия Meta против RT и связанных с ним организаций не кажутся иметь существенного влияния на взаимодействие Европейского Союза с источниками российской пропаганды.

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