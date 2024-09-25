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Meta включает голосовые тона Джуди Денч, Джона Сины и Кигана-Майкла Кей в свой чатбот искусственного интеллекта.

Пользователи социальных сетей в Facebook и Instagram могут участвовать в голосовых чатах с виртуальными голосами, похожими на Джон Cena и Джуди Денч.

 and  Katherine Bradley
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Meta включает голосовые тона Джуди Денч, Джона Сины и Кигана-Майкла Кей в свой чатбот искусственного интеллекта.

Корпорация Meta, стоящая за Meta (META), объявила в прошлый среду, что они добавляют в свой искусственный интеллект чат-бот, Meta AI, реальные голосовые разговоры и художественно созданные голоса знаменитостей. Теперь вместо простого обмена сообщениями с чат-ботом пользователи могут участвовать в реальных дискуссиях и выбирать из диапазона компьютерно сгенерированных или голоса знаменитостей.

Meta сотрудничала с Cena, Dench, а также актерами вроде Кристен Белл, Awkwafina и Киган-Майкл Ки, чтобы запрограммировать чат-бота на имитацию их уникальных голосов.

Это обновление является частью плана Meta по поддержанию конкурентоспособности своего AI-чатбота. Пользователи могут общаться с этим AI-чатботом в Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads, и Meta стремится превзойти конкурирующие продукты, в том числе продвинутый голосовой режим ChatGPT, сказал CEO Meta Марк Цукерберг. По прогнозам, MetaAI станет самым популярным AI-помощником в мире к концу года, благодаря огромной базе пользователей в более чем 3 миллиардов человек, которые ежедневно используют приложения компании, несмотря на неясность того, насколько часто пользователи общаются с чат-ботом.

Ранее в этом году конкурент Meta, OpenAI, подвергся критике за демонстрацию собственного режима реального времени ChatGPT, из-за голоса в демо, похожего на актрису Скарлетт Йоханссон, которая отказалась участвовать в проекте, но на самом деле не была вовлечена. OpenAI отрицала любое сходство с Йоханссон, но все же приостановила использование голосового персонажа, Sky. В отличие от этого, Meta, похоже, заключила формальные соглашения с актерами, чьи голоса использовались в своем инструменте.

Цукерберг представил голосовой режим на ежегодной конференции Meta Connect, где также продемонстрировал дальнейшие достижения в области ИИ, обновленную и более доступную версию гарнитур Meta Quest и улучшения в линейкеaugmented reality Ray-Ban очков.

Другие значительные объявления включали разрешение социальным медиа-инфлюенсерам создавать AI-представления себя. Раньше инфлюенсеры могли только обучать AI для текстовых разговоров со своими подписчиками, но теперь подписчики смогут участвовать в полноценных, почти видеозвонках с AI-версиями инфлюенсеров, которые используют эту функцию.

Развития Meta в области ИИ-технологий также включают перевод и дублирование языковых роликов (коротких видеороликов Meta) для зрителей на их предпочтительном языке. Например, если англоязычный пользователь наткнется на ролик на испанском языке, он будет казаться, что он был изначально записан на английском языке, с правками на губах говорящего, чтобы сделать дублирование реалистичным.

AR-очки Meta также получат реальные,powered AI-переводы в режиме реального времени. Пользователь может общаться с людьми, говорящими на иностранном языке, и в течение нескольких секунд услышать перевод на свой предпочтительный язык через наушники, сказал Цукерберг.

Технологическая индустрия бурлит от последнего бизнес-хода Meta, добавляющего реальные голосовые разговоры и голоса знаменитостей в свой AI-чат-бот, Meta AI. Этот новаторский подход направлен на дифференциацию MetaAI от конкурентов, таких как ChatGPT, в бизнес-сфере AI-помощников.

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