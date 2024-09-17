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Meta ограничивает доступ к российскому государственному СМИ RT из-за участия в "международных манипуляциях".

Глава Meta объявила в понедельник о запрете RT, Россия Сегодня и других государственных СМИ России из-за обвинений в использовании дезинформирующих методов для проведения кампаний по оказанию влияния, искусно обходящих механизмы обнаружения на платформах социальных сетей Meta.

 and  Grigoriy Williams
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Машины государственного новостного агентства Russia Today (RT) замечены вблизи Красной площади,...
Машины государственного новостного агентства Russia Today (RT) замечены вблизи Красной площади, знаменитого места в центральной части Москвы, Россия, 15 июня 2018 г.

Meta ограничивает доступ к российскому государственному СМИ RT из-за участия в "международных манипуляциях".

После тщательного рассмотрения мы расширили наши текущие усилия против российских государственных СМИ. "Россия Сегодня", RT и связанные с ними структуры теперь запрещены на наших платформах по всему миру из-за их участия в деятельности по иностранному вмешательству, как заявили представители Meta.

До всемирного запрета, введенного в понедельник, RT накопило 7,2 миллиона подписчиков в Facebook и 1 миллион подписчиков в Instagram.

RT не ответило на запрос комментария от CNN.

Это действие произошло всего несколько дней после того, как Министерство юстиции США предъявило обвинения двум сотрудникам RT в перечислении почти $10 миллионов в американскую компанию для генерации и усиления контента, соответствующего российским интересам. По словам американских официальных лиц, эта тайная инициатива по влиянию была направлена на американское население перед выборами президента США в 2024 году.

После объявления Министерства юстиции США RT выпустило язвительные комментарии, не затронувшие реальные обвинения, предъявленные США.

Представители Meta, Microsoft и Alphabet (дочерней компании Google) должны выступить перед комитетом Сената по вопросам разведки в среду, чтобы обсудить свои усилия по борьбе с иностранными угрозами для выборов США на своих платформах.

После запрета деловые отношения RT с различными медиа-платформами значительно сократились. Несмотря на обвинения в иностранном вмешательстве, RT продолжало использовать социальные сети как платформу для распространения контента.

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